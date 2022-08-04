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82歲波洛西健步如飛 83歲陳淑芳：我拍戲3天不睡覺沒問題

記者黃保慧／即時報導
陳淑芳。(記者王聰賢／攝影)
陳淑芳。(記者王聰賢／攝影)

83歲的金馬影后陳淑芳近期拍攝公益關懷微電影，4日接受媒體訪問，談到近日82歲的美國眾院議長波洛西5天造訪5國，還搭了7小時的飛機訪問台灣，她大讚波洛西體力好，穿著高跟鞋健步如飛，直說：「看她上下飛機我都不知道能不能走那麼快。」也說：「我也想像波洛西一樣，你看她多棒，都沒有睡覺行程滿檔，我也是一樣，三天三夜拍戲不睡覺都沒問題」。

陳淑芳表示近期又瘦了不少，也公開維持體態秘訣，「我早上起來果汁蛋地瓜，中午不管吃什麼，就是要吃很多，晚上少吃，晚上禁食」。運動部分，原本會到戶外運動，但因經常被要求拍照、簽名，因此現在都在家運動使用「健康老師健步機」運動，她也笑說平常還督促家人做運動：「我健康的東西都會多買兩份，我的兩個弟弟，如果朋友有需要也會送。」

陳淑芳（右）、輝業集團創辦人施泰生。(記者王聰賢／攝影)
陳淑芳（右）、輝業集團創辦人施泰生。(記者王聰賢／攝影)

陳淑芳受訪時透露，自己近日透過按摩放鬆身體，她坦言自己以前從來不敢按摩，「處女按」就獻給這裡，「第一次脫光光精油按摩，以前不敢覺得怕怕的，但因為幫忙按摩的都是女生，按完我覺得滿好的」。陳淑芳說，自己日前去朋友診所打營養針，但因天氣太熱中暑，不慎摔了一跤，還好按摩完後，回去好睡多了。

今剛好是七夕情人節，陳淑芳阿姨坦言，自己沒有在過情人節，目前40多年都沒有人追，因為自己都在拍戲，一有空就回家休息，也沒有多餘時間談戀愛，至於喜歡什麼類型的男生？她笑說：「沒有想啦！我都幾歲了！現在要找對象都要找90歲的人了吧！」

波洛西 眾院 電影

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