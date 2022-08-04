我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

29年前唱紅「999朵玫瑰」55歲邰正宵狀態好成這樣

記者林怡秀／即時報導
邰正宵嘗試做潤餅。（圖：三立提供）
邰正宵嘗試做潤餅。（圖：三立提供）

曾以「999朵玫瑰」而走紅的邰正宵近日客串當客串主持人，今年55歲的他看來保養得宜，十分凍齡，狀態驚人的好，絲毫看不出歲月痕跡。

久未露臉的邰正宵對這次能客串主持人感到相當興奮，他表示一開始接到這個任務的時候，很懷疑自己能否勝任，因為他真的從沒做過主持，很怕會耽誤大家，但後來當邰正宵深入了解節目後，才知原來是去深入認識台灣的風土人情文化，於是突然充滿了興趣，他說：「因為我在台灣這麼多年來，除了讀書在高雄，畢業之後就進入了歌手的工作，當時很多時候去很多地方都是走馬看花，演出完就回家，或者是到國外表演完就回台灣。」

邰正宵笑自己是硬著頭皮接下二集主持，他還記得在錄第一集時超緊張，第一晚上基本上都睡不著，一直在想明天錄影要怎麼講。就算他拿著劇本背得很熟，但後來劇本也因為當天行程而略有些改變，還好到當天發現很多被採訪的對象都很親切，就像老朋友一樣，一直跟邰正宵侃侃而談他們的心事，才讓他覺得其實這個過程並沒有想像中那麼可怕。拍攝過程連製作人都讚許其實看似靦腆的邰正宵在錄影現場竟不會害羞，反倒展現很幽默的一面，唯一就是「台語還差一點」。

邰正宵（右）獻出主持處女秀。（圖：三立提供）
邰正宵（右）獻出主持處女秀。（圖：三立提供）

上一則

蕭敬騰登央視七夕晚會 沒轉發「一個中國」被出征

延伸閱讀

小馬少棒／台小將15：0逼退德州地主隊 明爭冠軍

小馬少棒／台小將15：0逼退德州地主隊 明爭冠軍
世界小馬聯盟少棒賽 高雄小將18：0勝德州地主拉雷多隊

世界小馬聯盟少棒賽 高雄小將18：0勝德州地主拉雷多隊
台女持刀「背後猛刺」弒母 還拿手機朝遺體錄影數落

台女持刀「背後猛刺」弒母 還拿手機朝遺體錄影數落
韓星泫雅驚傳錄影中途昏倒 經紀公司緊急取消所有行程

韓星泫雅驚傳錄影中途昏倒 經紀公司緊急取消所有行程

熱門新聞

有網友在日本偶遇陳冠希一家人。 (取材自Instagram、微博)

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

2022-07-28 08:59
布裘婚變快滿6年，彼此都還沒有公開的新戀情。（路透資料照片）

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

2022-07-29 17:31
布麗拉森在Instagram貼上穿比基尼奔跑的照片。（取材自Instagram）

「驚奇隊長」身材解放秀雪乳、腹肌 長腿驚現大片瘀青

2022-07-27 22:28
張柏芝與帥兒子合照。（取材自抖音）

張柏芝養3帥兒不夠 宣布家中再添新成員

2022-07-31 00:31
阿Mo傳已完成手術，最壞恐下半身癱瘓。(取材自Instagram)

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

2022-07-29 00:36
陳美鳳的性感華服讓火辣身材一覽無遺。（高雄流行音樂中心提供）

陳美鳳火辣身材被看光 「真愛男」首露面驚呆全場

2022-07-31 17:55

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空