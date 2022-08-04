29年前唱紅「999朵玫瑰」55歲邰正宵狀態好成這樣

邰正宵嘗試做潤餅。（圖：三立提供）

曾以「999朵玫瑰」而走紅的邰正宵近日客串當客串主持人，今年55歲的他看來保養得宜，十分凍齡，狀態驚人的好，絲毫看不出歲月痕跡。

久未露臉的邰正宵對這次能客串主持人感到相當興奮，他表示一開始接到這個任務的時候，很懷疑自己能否勝任，因為他真的從沒做過主持，很怕會耽誤大家，但後來當邰正宵深入了解節目後，才知原來是去深入認識台灣的風土人情文化，於是突然充滿了興趣，他說：「因為我在台灣這麼多年來，除了讀書在高雄，畢業之後就進入了歌手的工作，當時很多時候去很多地方都是走馬看花，演出完就回家，或者是到國外表演完就回台灣。」

邰正宵笑自己是硬著頭皮接下二集主持，他還記得在錄第一集時超緊張，第一晚上基本上都睡不著，一直在想明天錄影要怎麼講。就算他拿著劇本背得很熟，但後來劇本也因為當天行程而略有些改變，還好到當天發現很多被採訪的對象都很親切，就像老朋友一樣，一直跟邰正宵侃侃而談他們的心事，才讓他覺得其實這個過程並沒有想像中那麼可怕。拍攝過程連製作人都讚許其實看似靦腆的邰正宵在錄影現場竟不會害羞，反倒展現很幽默的一面，唯一就是「台語還差一點」。