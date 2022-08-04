「超偶」歌手爆黑幕：當年比賽有護航

艾成說了當年不少黑幕。（圖：中天提供）

當年陶晶瑩和利菁分別主持台灣兩大選秀節目「超級星光大道 」、「超級偶像」，為歌壇孕育不少實力派歌手，如今包括張芸京、艾成、梁一貞、江明娟及符瓊音等人，再上吳宗憲的「小明星大跟班」，竟爆出當年黑幕，雖以笑鬧帶過，但也看出當時製作單位確實有為某些選手護航的痕跡。

符瓊音爆出當年錄影發生的大事。（圖：中天提供）

第二屆「超級偶像」獲得冠軍的艾成，大膽爆料選手黑幕：「像張芸京忘詞兩次，都一直敗部復活回來，這復活賽就是為了她而設立的，因為後來幾屆都沒有。」這讓一旁的張芸京相當尷尬，頻頻解釋自己從沒想過會拿冠軍。而符瓊音也分享節目沒播出的祕辛：「我們那屆也發生一件大事，進入十強，有選手整段大忘詞，製作人就說你要不要換一首最強的歌？所以我們所有人都知道他是當場重比重錄，雖然他後來受到大家的壓力，自己提出要退賽。」

艾成補充：「當時還把現場觀眾全部清場，『處理完』後再進來重錄，因為復活賽已被罵爆不能再辦！」至於因壓力退賽的選手是誰，大家都沒多提。而同樣也參加「超級星光大道」的林鴻鳴，則有不同的參賽感想：「那時候進到前十強，感覺節目為了多樣性，會特地留下某種歌路的選手，像我就是陽光型偶像選手，可撐到第三名。」