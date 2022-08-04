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徐若瑄笑談初戀 常奮不顧身搭機追愛

記者陳建嘉／綜合報導
導演陳駿霖(左起)、柯震東、徐若瑄、于子育、范少勳齊聚為新片宣傳造勢。（記者沈昱嘉／攝影）
導演陳駿霖(左起)、柯震東、徐若瑄、于子育、范少勳齊聚為新片宣傳造勢。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人徐若瑄、柯震東主演的浪漫喜劇「初戀慢半拍」，日前舉辦記者會，兩人片中大談姐弟戀，徐若瑄提起初戀，則笑稱當年為了追愛，只要一有空，就會搭機飛到對方所在的城市，但不透露對方是誰。柯震東則提到年長的女性散發成熟韻味，讓他特別欣賞，並說若被前女友蕭亞軒邀請，當然願意出席她的演唱會。

徐若瑄笑說年輕時談戀愛都是奮不顧身，願意付出所有的休息時間，與對方見面，至於當時往返哪個城市，她則語帶保留說：「他在哪座城市，我就會飛到那裡囉」。

徐若瑄這段時間除了忙演唱會之外，也抽空帶兒子Dalton到澳洲遊玩，回台灣後更是一刻不得閒，不只要彩排演唱會，還要宣傳電影以及籌備新劇，被問兒子如果未來交女朋友，會不會要求跟媽媽一樣漂亮，結果她無奈苦笑說：「他不覺得我漂亮啊，他覺得我屁股很大，還以為我的腹肌是用畫的。」

柯震東曾談過多次姐弟戀，被問姐弟戀最迷人的特點時，他坦言年長的女性懂得待人處事，讓他不自覺崇拜，並稱讚姐系女友的心態成熟，更有自信，未來的交往對象也不排斥任何可能性。柯震東另提到自己被媽媽限制騎車，所以難得騎機車載徐若瑄的戲碼，令他印象深刻，「被背後坐的女生抱，有被需要、很溫暖的感覺」。

至於曾交往過的蕭亞軒，在金曲獎壓軸登場，並宣布即將開演唱會，被問會不會到場支持，他先說自己還不清楚消息，但感覺很好，「要看她有沒有問我吧，如果有的話，可以呀！」

徐若瑄(左)與柯震東在電影「初戀慢半拍」大談姐弟戀。（記者沈昱嘉／攝影）
徐若瑄(左)與柯震東在電影「初戀慢半拍」大談姐弟戀。（記者沈昱嘉／攝影）

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