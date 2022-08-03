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「型男主廚」一煮16年 曝4大長壽關鍵

記者李姿瑩／綜合報導
「型男大主廚」由金鐘主持人曾國城(左起）、吳秉承、卓文萱、詹姆士所共同主持。(記者李政龍／攝影）
「型男大主廚」由金鐘主持人曾國城(左起）、吳秉承、卓文萱、詹姆士所共同主持。(記者李政龍／攝影）

台灣三立招牌料理節目「型男大主廚」一播16年，長壽程度連網友都訝異，發文討論「怎能活這麼久」，成為網路熱議話題。曾國城和製作人吳家宜受訪時，不停把「謝謝」掛在嘴邊，因為除了幕前幕後優秀的團隊、電視台，還要有觀眾支持，才能成就一個看似平凡卻毫不簡單的節目。

曾國城坦言，在「型男」播出10周年時，他就想過「還能再走多少年」。轉眼間來到15周年，他自忖「差不多了」，但一晃眼已經播滿16年，觀眾還是看不膩，他更有「倒吃甘蔗」之感，已經放眼20周年。曾國城笑說：「每天吃一樣的東西會膩，但我們的節目至少12個單元，從大菜到小吃，我們都能做出變化。」

現在「型男」除了曾國城外，僅剩詹姆士一名元老，連製作人年資都不及他倆。因此曾國城感受特別強烈，直言「型男」的成功全靠四大關鍵，扎實多元的料理功力、對綜藝元素的掌握、寓教於樂的內容與內行門道。

製作人吳家宜補充，「型男」團隊不甘只扮演好料理節目的角色，每周都在腦力激盪，「我們讓曾國城騎車去買過得來速，載著來賓，車都快翻了。」吳家宜和曾國城大笑，打趣「型男」根本是美食版的「完全娛樂」。

節目做久了，難免遇到撞牆期，吳家宜與團隊把舊的主題重新包裝，或是結合新的角度、流行時事。他們也會採納觀眾的意見，節目中的廚師們也與時俱進，就算阿基師已經畢業，大夥實力仍如同「少林寺十八羅漢」，新舊面孔交錯，帶給觀眾視覺上的新鮮感。

「型男」對曾國城來說，已經有著無可取代的深厚情感。他16年來風雨無阻，愛吃也懂吃的他透過食物，串起來賓、廚師們的人生故事，從做菜到做人無所不談。吳家宜感謝曾國城「對食物有異於常人的熱愛」，這16年來看到曾國城的次數比見到家人還多，他承諾一定會繼續努力，要陪觀眾在晚餐時間好好吃飯。

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