楊謹華詮釋雙胞胎姊妹鬩牆 挑戰和自己吵架

楊謹華在片中一人分飾兩角，呈現人格與個性都大相徑庭的雙胞胎姊妹。（圖：采昌、馬棋朵提供）

台灣女星楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭和宥凱主演的「民雄鬼屋」，電影 首周末票房近台幣1100萬（約36.6萬美元），榮登全台新片票房冠軍！楊謹華在片中首度一人分飾兩角，詮釋雙胞胎姊妹，她表示：「兩個角色反差很大，表演時經常要面對一天內身分轉換，演起來滿過癮的。」其中還有一場姊妹爭執戲，她必須自己和自己吵架，更是演技上的最大挑戰！

楊謹華飾演姊姊何聖心時展現大家閨秀的模樣。（圖：采昌、馬棋朵提供）

楊謹華飾演的「何家」雙胞胎擁有截然不同的性格與命運，其中姊姊「何聖心」自小受媽媽寵愛，優越有主見，也容易以自我為中心；妹妹「何德心」則因臉上有一大塊胎記，加上母親聽信算命師說法，導致她從小缺乏家庭溫暖，對人生不抱希望。

為了讓觀眾能夠一眼看出雙胞胎姊妹的差異，楊謹華費盡苦心，特地設定妹妹會「微踮腳」走路，呈現她自卑的模樣。拍攝期間，她得在同一天分別飾演這對姊妹，她自認和這兩個角色沒有太多相似之處，「但這就是演戲令人暢快之處，能體會別的人格和人生，這次還能一口氣過足兩個癮！」

楊謹華繼夯劇「華燈初上」後再次上演「姊妹鬩牆」的戲份，她在「民雄鬼屋」雙胞胎的際遇更是揪心，一對雙胞胎姊妹因家人的態度逐漸疏遠，並導致最後的悲劇，楊謹華感嘆：「每次拍這種爭吵、鬧翻的戲都很有感！人心真的是世上最複雜的，縱使有血緣關係的親姊妹，也會因爲自私而破壞了親情。」

但她格外同情不受疼愛的妹妹，「我常在完成妹妹的戲分後，回到化妝間回想她的處境，忍不住替她鼻酸心疼。」希望觀眾能走進戲院一起體會「民雄鬼屋」何家大宅內這對姊妹驚悚駭人的經歷。