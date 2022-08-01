慟！朱俐靜乳癌是末期 家屬送別忍痛曝抗癌之路

朱俐靜因乳癌病逝近1個月。（取材自臉書）

已故台灣歌手朱俐靜（Miu）因乳癌病逝近1個月，親友和粉絲依舊滿滿不捨，稍早家屬更新臉書表示在上月底完成所有身後儀式，將朱俐靜送離這個世界。過往朱俐靜對於病情多半三緘其口，家屬透露她2019年底檢查發現已是末期，堅強的抗癌之路令人格外心疼。

關於朱俐靜的病況與是否得到妥善治療眾說紛紜，家屬忍痛表示朱俐靜發現乳癌已是末期，進行標靶藥物治療後有效控制病情，未料抗藥性出現之後病情在2021年底惡化，「Miu雖勇敢撐過化療與放療帶來的種種不適，再次控制住腫瘤 生長，卻終不敵伴隨而來的虛弱與併發症 。」

家屬特別感謝三軍總醫院團隊，讓朱俐靜奇蹟般多爭取到2年半的時光，並且傾力完成「來日方長」這張專輯，從詞曲、歌聲到包裝顏色等細節，都是最貼近她想呈現的自己，「Miu很滿意留下這樣的紀錄與所有喜愛她的人分享，若真要說工作上的遺憾，從與她的對話中回想，應該就是『能夠肆意揮灑的時光實在太短暫了』。」

至於歌迷悼念心聲，家屬表示有將每張追思會的留言、卡片、e-mail等一字不漏跟朱俐靜分享，對於歌迷以花禮形式表達的祝福，家屬將心意以朱俐靜名義捐贈給「台灣年輕病友協會」，金額為12萬1681元，家屬表示：「紀念1981年12月16日這一天，我們家迎來一位可愛的天使 ，來去匆匆的時光中，為這個世界留下充滿力量的聲音。即使未來戶政系統再也查無此人，但在需要歌聲療癒與推動公益的時刻，『俐靜的力量』將永遠存在著！」

此外，朱俐靜家屬也替唐綺陽抱屈，表示朱家、唐家是2個成員眾多的大家庭，相信跟許多人一樣有彼此知道卻不常聯繫的親人，表姊妹唐綺陽、朱俐靜亦是如此，「在Miu離開的頭幾日，表姊已避開媒體低調前來探望，最後也在家祭中給予祝福送走俐靜。家人一直是Miu背後最強的後盾，更是她心中最柔軟且保護的一塊，若有家人因她而受到網路言論的波及，相信絕對是Miu最不想看到的。」