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周渝民夫妻遭「保險詐財」 損失逾114萬美元

娛樂新聞組／綜合報導
藝人周渝民（右）與妻子喻虹淵透過公勝保經購買投資型保單，竟遭經紀人私吞逾3000萬餘元。（取材自微博）
藝人周渝民（右）與妻子喻虹淵透過公勝保經購買投資型保單，竟遭經紀人私吞逾3000萬餘元。（取材自微博）

台灣男星、F4成員周渝民（仔仔）近來演出與公開活動減少，許久沒有消息的他卻傳出與妻子喻虹淵遭到「保險詐財」，損失逾3447萬元（台幣，下同，約114萬美元）。

綜合媒體報導，周渝民夫妻2018年透過馮姓保險經紀人購買約4500萬元的投資型保險，分六期繳款後拿回本金或每年領配息。當初雙方約定的繳費方式是透過匯款，但馮姓經紀人卻在第二期繳費前，以「鉅額轉帳可能會被查稅或被當成洗錢」，勸說夫妻倆改用現金繳費，周渝民夫妻當時不疑有他，領了684萬餘元現金給經紀人，後來馮姓經紀人還以各種理由要求兩人提早繳款。

往後周渝民夫妻都按時用現金繳納保費，但直到2021年年中，喻虹淵卻收到保險公司催繳通知，內容中提到保險公司只收到第一期的保費，馮姓經紀人當時則謊稱公司帳務系統出問題，要他們別擔心，不必理會催繳通知。但保險公司持續發出催繳通知給喻虹淵，喻虹淵這才知道全都被經紀人騙了，因此報警。

馮姓保險經紀人在接受調查時坦承有挪用保費，但否認詐欺，不過檢察官認定，馮女涉嫌先後五次以詐術騙取周渝民和喻虹淵保費，累計金額高達3447萬多元，以五個詐欺罪將馮女提起公訴，全案於台北時間8月1日起訴。

保險 保費 詐欺

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