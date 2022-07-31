陳美鳳火辣身材被看光 「真愛男」首露面驚呆全場

陳美鳳的性感華服讓火辣身材一覽無遺。（高雄流行音樂中心提供）

66歲的陳美鳳擔任台灣「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會第2場壓軸嘉賓，不僅邀來伍浩哲合唱「繁華攏是夢」，31日晚誠意十足換穿5套造型，其中1套水藍色三點式鑲鑽比基尼驚艷四座，對於遊走尺度邊緣的性感造型，她表示只要是表演的東西，露對她來講不是問題，跟年紀也沒有關係，對於服裝已經很自然、很熟悉，加上演出氛圍是對的，自然而然就不情色。

她精心準備換裝秀，初亮相穿著鮮紅色亮片裝搭配紅白羽毛頭飾、LED電燈泡，帶來動感歌曲「愛神」，緊接著換成第2套紅色長禮服獻唱「巧合」，又以不到10秒的時間化身美人魚，三點式鑲鑽比基尼讓曲線畢露，渾圓側乳更是讓粉絲雙眼大吃冰淇淋，陳美鳳笑說：「以前作秀就是邊唱邊脫，這樣才不會無聊！」

31日晚她的親友團超過50人，包括藍心湄、寶媽、柯淑勤等人，陳美鳳有感而發表示出道40多年，有陣子因為感情問題感到很鬱卒，但也感受到觀眾、媒體的溫暖支持，「我選擇沒說什麼、不開記者會，我寧可不說，但我不能說謊。」她說這幾年常被關心感情生活，這次恰巧是個完美時機，「有，有個很喜歡我的人今天來到現場，這個人是藍心湄介紹的，我介紹給大家認識一下，分享我的小鮮肉！」

這時台前出現1位9歲半的小男生開心獻花，小男生說3歲就認識陳美鳳，特別獻唱「繁華攏是夢」告白，陳美鳳笑說：「他常常會分享影片給我，是我的前世小情人。」沒想到陳美鳳前天透露的「真愛男」是相差57歲的小男孩，她表示：「心湄都會把很好的給我，以我現在的狀態，我不要求要最好的，但一定要最適合我，這個就不適合。」