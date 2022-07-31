好久不見 林慧萍高雄獻唱融化全場

神隱5年的「玉女天后」林慧萍壓軸獻唱，氣質依舊優雅。（圖：高雄流行音樂中心提供）

「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會首場日前在高雄登場，神隱5年的台灣「玉女 天后」林慧萍壓軸獻唱，溫柔氣質融化全場4000名觀眾；當天碰巧是龍千玉61歲生日，蔡小虎提前替她慶生，她許願「要辦演唱會，從南部唱回台北小巨蛋」；向來大膽的王彩樺情商蔡昌憲助陣，逗趣上演脫衣秀，讓觀眾如同搭乘時光機回到充滿黃色笑話的歌廳秀。

林慧萍身穿露肩黑色小禮服獻唱「往昔」、「戀花」等歌曲，被張秀卿大讚一樣美、酒窩一樣深，林慧萍說：「我在唱歌上面很努力，其他很自然的東西我沒有辦法，我承認現在看起來跟以前有點不一樣。」但她氣質依舊優雅，張秀卿發揮模仿功力，指出林慧萍跟葉璦菱、鳳飛飛不同之處在於下巴很靈活。

在地人蔡小虎同樣染疫康復，幸而沒嚴重後遺症，他感謝藍寶石歌廳給予自己許多養分，獻唱多首金曲，牽著「螢幕情侶」龍千玉，彼此對唱情歌「蝴蝶夢」，喚醒粉絲心中滿滿回憶。人稱「隱乳女神」的龍千玉以深V紅色蛋糕裙現身，好身材若隱若現，她說男友知道她不喜歡過生日，沒到場、沒送禮物。

王彩樺日前摔傷導致右手手背、手腕瘀青，帶傷爆乳帶來神曲「保庇」，右手還有老公送的2克拉大鑽戒，她笑說：「百萬跑不掉，好歹我也讓他睡這麼久了。」確診康復的「金曲歌后」黃妃帶來「追追追」等金曲，但不時咳嗽，她說是後遺症，試遍各種方式都沒起色，「之前跟兒子分開20天，我在家一直哭，現在維持3天篩一次。」