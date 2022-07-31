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新婚2個月老公家事全包 Makiyo：最重只拿過筷子

記者林怡秀／即時報導
Makiyo（右）和老公小金日前一起上衛視「一袋女王」。（圖：衛視提供）
Makiyo（右）和老公小金日前一起上衛視「一袋女王」。（圖：衛視提供）

台灣女星Makiyo和老公小金日前上衛視「一袋女王」，才剛結婚兩個多月的兩人在節目公開交往歷程，去年12月22號開始交往，今年2月26號確認Makiyo懷孕，5月20號登記結婚，從交往到結婚才短短半年，小金表示是因為小孩的關係，所以導致整個「進度」超前。而小金對Makiyo呵護備至，不只家事全包，連自己手機開機指紋都設定是Makiyo的指紋，方便讓Makiyo查看，讓大家直呼真的是真愛。

一開始夫妻彼此互相打分數時，才新婚2個月的Makiyo意外給老公小金打了中等分數，讓主持人曾國城看得有些擔心，趕緊打圓場對小金喊話說節目錄影都有點效果，錄完之後還是要手牽手回家的，沒想到Makiyo竟然回說已經給很高了。Makiyo說當初會嫁給小金，是因為小金開出條件所有家事他全包，所以至今拿到最重的東西就是筷子，至於為何沒給高分，Makiyo說就是因為老公太溫柔，加上又是從事醫美業，就算對討厭的人說話還是很客氣，所以希望老公可以再強硬一點。

小金則表示Makiyo優點太多，例如自己是個五音不全的人，所以當初第一次聽到Makiyo唱歌時，就讓他為之著迷，而Makiyo黏人、愛查手機對小金來說都是優點，因為對小金來說這就是Makiyo在乎他的證明，讓現場男星頗為吃驚，主持人曾國城則對小金說：「你一定要記得這是優點，我們錄影為證喔。」沒想到小金完全不以為意，還說到自己的手機的Touch ID都是用Makiyo的指紋設定的，就是方便她隨時可以查看手機，讓大家驚呼不已。

但小金也說Makiyo唯一的缺點就是「愛乾淨的程度太低了」，小金說兩人剛開始交往時，Makiyo一直不讓自己去她家，還說如果去了就不會想跟她在一起了，後來好不容易小金終於等到可以踏進Makiyo的那一天，上去前Makiyo還要小金稍等，她要先上樓整理一下，半個小時後小金終於走進Makiyo房間，卻找不到地方可以把腳伸進去，因為到處都堆滿東西，有些不好意思的Makiyo說還好現在有老公幫忙整理了，讓曾國城虧她根本就是嫁給一個看護。

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