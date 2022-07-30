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神隱5年終於露面 「玉女天后」美成這樣

記者林士傑／即時報導
林慧萍獻唱「往昔」、「戀花」等歌曲。（高雄流行音樂中心提供）
林慧萍獻唱「往昔」、「戀花」等歌曲。（高雄流行音樂中心提供）

「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會首場30日晚在高流登場，神隱5年的「玉女天后」林慧萍壓軸獻唱，溫柔氣質融化全場4千名觀眾。她和主持人張秀卿交情深厚，聊起後台互動趣事，她看張秀卿頻頻插話，忍不住增加音量：「妳這個主持人怎麼這樣！讓我說話啦。」一來一往充滿笑果。

58歲的林慧萍出道造型走80年代日本女偶像風格，翻唱松田聖子歌曲「往昔」爆紅，是80年代台灣最具代表性的女歌星之一。她2017年在台北國際會議中心連辦2場演唱會，接著淡出幕前，至今已過5年，30日晚身穿露肩黑色小禮服獻唱「往昔」、「戀花」等歌曲，被張秀卿大讚一樣美、酒窩一樣深，林慧萍說：「我在唱歌上面很努力，其他很自然的東西我沒有辦法，我承認現在看起來跟以前有點不一樣。」但她氣質依舊優雅。

張秀卿當場發揮模仿功力，指出林慧萍跟葉璦菱、鳳飛飛不同之處在於下巴很靈活，才剛說完就被林慧萍阻止，直喊「我人都還在！回去節目上再模仿」，但張秀卿把握機會，特別誇張的模仿功力逗樂全場。最後林慧萍表示很不捨得，「非常謝謝大家的支持，不管是在地的或是從其他地方來的觀眾，我們共同回憶藍寶石，在疫情期間，希望大家多多保重，很快有機會再見面。」

據了解林慧萍的確沒有復出意願，當初主辦單位排除萬難邀約，高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐透露前後約花2個月時間，才說服林慧萍點頭，演出歌單則是共同討論。

林慧萍是80年代台灣最具代表性的女歌星之一。（高雄流行音樂中心提供）
林慧萍是80年代台灣最具代表性的女歌星之一。（高雄流行音樂中心提供）
神隱5年的「玉女天后」林慧萍壓軸獻唱，氣質依舊優雅。（高雄流行音樂中心提供）
神隱5年的「玉女天后」林慧萍壓軸獻唱，氣質依舊優雅。（高雄流行音樂中心提供）

玉女 疫情 日本

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