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台裔女星自拍艱辛求子路 42歲還想拚第三胎

記者陳建嘉／綜合報導
Janet(右)和老公George與兩個孩子一家幸福，目前住在美國洛杉磯。（取材自臉書）
Janet(右)和老公George與兩個孩子一家幸福，目前住在美國洛杉磯。（取材自臉書）

42歲台裔女星「Janet」謝怡芬和老公George一同製作、拍攝的紀錄片「心跳：生命奇蹟」，記錄了兩人從凍卵、取精、凍存胚胎、流產、體外受精到順利產下新生命的過程。Janet日前在洛杉磯家中受訪，分享求子過程的甘苦談，更自爆當時常與George吵架，罵了一堆髒話「A開頭、F開頭、D開頭的髒話，都罵了」。

Janet提到三年前流產時，整個人陷入低潮，後來決定第二胎做試管嬰兒，過程因為太辛苦，頻與老公George爭吵，但她事後也感謝George願意體諒，「他是理性，可以溝通的人」。

做試管手術時，Janet情緒容易激動，有次George對她說「妳總是很忙」，竟徹底讓她暴怒，甚至吵到連醫生、護理師都出來勸架，並透露有一天自己發現兒子Egan竟然會說「Shut Up」，被爸爸制止後，Egan便回「媽媽也會說啊」，他們才知道身教的重要性。

育有兩子的Janet笑說自己就像住在「男生宿舍」，被問是否想生第三胎，她坦言確實有計畫，「還有一顆胚胎，但還要生的話，現在要趕快懷孕，不知道能不能，可能要花很久時間，也會比較累。」至於過程中有沒有接受過民俗療法，她說自己並不迷信，但都有試試看，但沒有太多信心，「吃麻辣鍋啊，東西怎麼擺啊，怎麼做愛啊，都做了」，但是兒子還是不出來，所以只好打催生針。

另外，海裕芬懷孕、林志玲今年迎來一子升格當媽，同樣身為大齡產婦的Janet，說自己很為她們開心，隨後暖回「生小孩原本就很不容易，雖然每一個人的時間過程都不同，但是小孩生出來，捧在手心裡的瞬間，感覺真的是非常棒！」

林志玲 手術 洛杉磯

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