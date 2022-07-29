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庾澄慶獻唱當驚喜 粉絲新娘「一句話」讓場面超尷尬

記者林怡秀／綜合報導
庾澄慶（右）為節目獻出婚禮歌手處女秀。（圖：東森提供）
庾澄慶（右）為節目獻出婚禮歌手處女秀。（圖：東森提供）

台灣男星黃子佼及女星Lulu（黃路梓茵）搭檔主持的綜藝節目「婚禮歌手」，近日播出最新一集，是一對自嘲兩人是年紀加起來「近百歲」的新人，新娘事前透露自己喜歡的藝人是音樂頑童庾澄慶（哈林），為了滿足新人的願望，黃子佼決定親自發通告，邀請庾澄慶獻出他人生第一次婚禮歌手「處女秀」。

黃子佼親自致電庾澄慶，未料電話一接通，馬上被庾澄慶吐槽：「那天我好像有事，你是不是瞧不起我？就剩幾天了，你這樣發通告？」黃子佼一聽驚覺不妙，立刻開始安撫、並三度說服他，最後庾澄慶在黃子佼大力邀請下接下工作。

新娘從15歲開始就是庾澄慶的鐵粉，不只每場演唱會都不錯過，連節目錄影也不放過。主持人為了讓這個驚喜最大化，找來男星陳大天當煙霧彈，佯裝他是本次唯一的婚禮歌手，一旁的黃子佼打趣說：「今天我們擺明就是要讓新人情緒起伏超級大，而你們這一Part就是他們人生的低潮。」這玩笑讓所有人笑歪腰，黃子佼笑說：「我們要好好吹捧一下後面那位歌手，等他（庾澄慶）出場的時候就是高峰。」

婚禮進行到尾聲時，黃子佼為了讓騙局更加逼真，便問新娘從15歲追到33歲的超級偶像是誰，準備要送上不能到現場的庾澄慶預錄的祝賀影片，新娘卻一臉正經的道出「鄭中基」三個字；但其實這時庾澄慶已經在場外Stand By，場面瞬間尷尬，讓黃子佼傻眼到接不了話。因為婚禮前的每次訪問，新娘口中的偶像從來都沒有提過鄭中基，幸好新娘立刻解釋，高中的偶像是鄭中基，大學以後才又換回庾澄慶。

祝賀影片播畢後，庾澄慶立刻唱著新娘點播的「缺口」登場，不只新人興奮到激動大叫直呼：「簡直像在作夢！」庾澄慶坦言自己也很驚訝會接下這個工作，「可是我覺得第一個是來沾沾喜氣，再來就是一個『緣』字，我們能夠站上台上，都是歌迷的支持。」認為難得有機會能這樣回報歌迷。

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