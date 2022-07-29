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蕭淑慎切除8.5公分腫瘤2年 認癌細胞轉移肝臟

記者王郁惠／即時報導
蕭淑慎（左）受訪透露癌細胞轉移肝臟，右為節目主持人黃揚明。(圖:Hit Fm聯播網提供)
蕭淑慎（左）受訪透露癌細胞轉移肝臟，右為節目主持人黃揚明。(圖:Hit Fm聯播網提供)

台灣女星蕭淑慎前年因罹患罕見十二指腸癌、發現體內有8.5公分的惡性腫瘤，動了一場大手術，切除了1/3的十二指腸、胃、胰臟頭、膽和膽管也全都切除，她接受專訪，透露今年5月追蹤發現癌細胞已轉移到肝臟，目前正服用標靶藥物進行治療。

蕭淑慎原本以為前年手術後就可以擺脫標靶藥物，這2年情況也維持很好，但今年5月回診追蹤卻發現癌細胞轉移，轉移到肝，她正面看待病情：「沒有辦法！遇到了就是這樣！」蕭淑慎表示醫師要她繼續服用標靶藥物，強調這款藥物對治療腫瘤很有幫助，但她回醫生：「我知道它很有效，但我就不想吃！因為我會變很醜！」醫師說服她說：「妳還這麼年輕不要開玩笑，吃藥就對了！」蕭淑慎卻坦承因為吃藥會變很醜，如果要上鏡頭時她還是會偷偷停藥幾天。

沉寂演藝圈許久，蕭淑慎之前陸續客串「斯卡羅」與明金成導演的遺作「外送英雄」，成為驚喜彩蛋！她透露答應演出「斯卡羅」後發現罹癌，還是硬著頭皮去演出，並沒向劇組透露病況。近期客串演出的明金城導演遺作「快送英雄」則是動完手術才去演出，蕭淑慎說，「我其實什麼都可以演，但是我就是怕醜！」她也解釋刻意扮醜都沒關係，但就害怕自己的身體影響演出的狀況，因為吃藥就無法讓自己在鏡頭前維持最好的模樣。

手術 癌細胞 導演

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