以為周慧敏是花瓶 林隆璇拒絕為「玉女掌門人」寫歌

林隆璇曾以為周慧敏是花瓶，拒絕幫她寫歌。(圖：年代提供）

情歌王子林隆璇近日登上節目「那些年。那些歌」演唱許多經典歌曲，身為一位全方位的音樂製作人，他以一首「流言」讓「玉女 掌門人」周慧敏知名度大開，但事實上，他起初以「覺得周慧敏是花瓶」為由，拒絕幫對方寫歌。

林隆璇的出道之路也不順遂，曾錄製30首歌給唱片公司竟全被退稿，受挫的他猶豫是否要堅持走音樂路，最後他轉戰直銷，更笑說「當時我把認識的、不認識的全部騙來聽說明會」，第一個月就賺了4萬塊台幣，相當驚人。

林隆璇透露，當年與周慧敏合作之前，看到對方的照片後誤以為「只是花瓶」，直到有天聽到周慧敏唱廣東歌驚為天人，林隆璇才轉念答應寫歌，他也笑說：「當時我們的眼光真的是好像井底之蛙，就覺得怎麼可能把人家設限了」。不僅如此，他也坦言，當年會區分偶像、實力唱將或是創作歌手，才會直覺周慧敏不會唱歌：「畢竟我們那個年代，有那麼漂亮又會唱歌的嗎」，此話一出立刻引起現場哄堂大笑。

出道之路不順遂的林隆璇，曾錄製30首歌給唱片公司竟全被退稿，但他思考後發現，為了致敬偶像羅大佑，30首歌裡有一半的主題都是在批判社會，所以才沒被採用，而主持人陳國華也解釋：「因為批判性的東西，其實在當年那個年代比較少被人家用」。

此外，林隆璇曾長達6年的時間沒有收入，過的非常辛苦，因緣際會下決定加入直銷，林隆璇笑說，「我做的非常好，把認識的、不認識的全部騙來聽說明會，第一個月就有4萬塊錢」，這也讓他萌生出「乾脆退出音樂圈，自己創業算了」的念頭，好在最後在妻子的鼓勵支持下，重回音樂圈，讓更多人可以聽到許多好作品。