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林志穎車禍前拍的廣告 20年後段譽扮相依舊帥

記者楊起鳳／即時報導
坤達(左起)林志穎和鳳小岳一起為電玩代言。(圖:艾玩天地提供)
坤達(左起)林志穎和鳳小岳一起為電玩代言。(圖:艾玩天地提供)

「天龍八部2」手遊，由林志穎、坤達、鳳小岳共同代言，分別飾演段譽、虛竹、喬峰三位經典角色，三人在廣告中穿越古今，從現代日常生活走進經典武俠世界，化身金庸筆下的傳奇英雄，這也是三人首度合體合作！5月底廣告拍攝時，林志穎、坤達、鳳小岳也展現好默契，將金庸小說中的兄弟互挺、共同作戰的情誼表露無遺；近日林志穎發生意外事件，坤達及鳳小岳也表達關切之意，希望林志穎早日康復，回到拍攝時笑容滿面、充滿活力的小旋風模樣！　

鳳小岳(左起)坤達和林志穎五月時一起拍電玩廣告。(圖:艾玩天地提供)
鳳小岳(左起)坤達和林志穎五月時一起拍電玩廣告。(圖:艾玩天地提供)

5月初廣告拍攝現場，三人合作神默契，也讓拍攝現場笑聲連連，林志穎展現敬業精神，雖然有著豐富戲劇拍攝經驗，也在20年前扮演過段譽，但這次仍下足功夫，並在現場充當起武術指導，傳授武俠片的經驗以及吊鋼絲的訣竅，坤達及鳳小岳都表示受益良多；這次聽聞林志穎的意外消息，坤達及鳳小岳也都透過林志穎經紀人對其表達關心之情，希望林志穎能早日康復，快點回歸螢光幕前。

林志穎2003年的段譽扮相。(本報資料照片)
林志穎2003年的段譽扮相。(本報資料照片)

當時在廣告拍攝現場三人笑說：「因為是第一次合作，本來預期展現兄弟情的畫面可能會拍很久」，沒想到默契很好，只拍五次就搞定，而且五個鏡頭都可以用，讓大家提早收工！導演忍不住開玩笑說：「你們應該私底下偷偷培養感情很久了吧！」，但實際上三人在拍攝前都沒有真正碰面過，在拍攝現場卻很自然熱絡，有種一見如故的感覺，讓他們拍完廣告後就秒創了一個群組「天龍兄弟會」。

除形象廣告影片外，廠商也首度公開廣告拍攝花絮影片，當問到坤達及鳳小岳是否有看過小志哥20年前扮演的段譽時，鳳小岳更是脫口而出：「那時候我還小」，加碼透露自己讀幼稚園時，曾向林志穎「討抱」失敗，讓現場工作人員都被逗笑，林志穎直呼：「現在抱也來的及啦！」

林志穎 導演 兄弟會

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