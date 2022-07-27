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余天驚傳中風 妻：腦有血塊 右側微癱

記者林怡秀╱綜合報導
余苑綺（中）癌況急轉直下，讓余天（左）、李亞萍難以承受。(本報資料照片)
余苑綺（中）癌況急轉直下，讓余天（左）、李亞萍難以承受。(本報資料照片)

74歲的余天26日驚傳中風，老婆李亞萍證實余天前幾天就有小中風，幸好及時送醫；她還說近來女兒余苑綺癌症病情惡化，余天除了忙公事，更憂心女兒的狀況。

李亞萍說，二、三天前余天就覺得身體不太對勁，「我們全家都為女兒的病情憂心，因為一直不停惡化，再加上地方選舉，很多好朋友參選，他不得不跑，這麼熱的天氣，他回到家都說好像要昏倒了，我知道他是心力交瘁。」她和兒子余祥銓勸余天就醫，檢查出脖子後面有2條血管阻塞，腦裡還有血塊，幸好及早發現，服用抗凝血劑控制。

李亞萍說，余天一開始的病徵是兩眼一邊高一邊低，右手、右腳抬不起來，右眼也看不太到，已經是小中風的徵兆，「我兒子很緊張，現在醫院說要住院觀察5天到一個禮拜。」余祥銓27日早也向外界報告父親最新病況，醫生說余天後脖子血管有兩根堵塞，腦部也有血塊，但很幸運，「到醫院時已經90%自癒」。

其實壓垮余天身體的，是女兒余苑綺的病情，余苑綺2014年罹患直腸癌三期，康復後生下第二胎又再度復發，抗癌至今已長達8年，李亞萍嘆：「這種椎心之痛難以言喻，現在所有醫院對綺綺的病情都束手無策，因為營養不良，輸血也沒有效，更無法化療，站都無法站，一定要靠嗎啡才能稍許舒緩她的疼痛。」

李亞萍希望大家幫二女兒余苑綺祈福。(記者林澔一／攝影)
李亞萍希望大家幫二女兒余苑綺祈福。(記者林澔一／攝影)

中風 癌症

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