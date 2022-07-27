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王力宏確診新冠肺炎 刪光離婚貼文

記者林士傑╱綜合報導
刪光離婚相關的貼文王力宏，近日傳出確診，正隔離靜養。(本報資料照片)
刪光離婚相關的貼文王力宏，近日傳出確診，正隔離靜養。(本報資料照片)

藝人王力宏大動作刪光社群與離婚相關的貼文引發關注，而本報系聯合報並接獲獨家消息指出他近日確診，對此，王力宏的經紀人表示確有其事，但只是輕症，沒有大礙。

經紀人說王力宏這兩天確診，所以主動通報，「因已經打了第三劑疫苗所以是輕症，一點點喉嚨痛而已。目前正隔離靜養，謝謝大家的關心。」

王力宏、李靚蕾婚變後撕破臉，離婚官司正在進行當中，王力宏透過經紀人表示收到台北市社會局來函，基於保護家人的立場，迅速刪除離婚相關社群貼文；李靚蕾稍早委託律師發表聲明，表示會尊重台北市政府社會局和專家建議，將社群平台涉及家人隱私貼文刪除，以保障家人隱私權益，維護家人身心健全成長。

李靚蕾在律師聲明中提到王力宏先前提供父親親筆信和涉及家人隱私權益之相關消息，亦籲請王力宏先生秉持相同標準一併撤回，以免該些不實指控對家人身心發展造成不良影響。

此外，針對王力宏經紀人的發言，李靚蕾友人回應：「公眾人物在獲得龐大的利益、權勢和影響力的同時，一言一行理應接受公眾檢視。真正的『網路暴力』和『不良示範』是利用自己的影響力和媒體資源散播不實謠言，操弄與論，發動網軍欺凌毫無資源的家庭主婦的行為。期盼以後媒體不要再協助報導公眾人物透過團隊、親友或網軍散播有關家人的不實消息。」

王力宏 李靚蕾 社群

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