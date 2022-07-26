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林志穎醒了能對話 暫難拼湊車禍過程

記者陳慧貞╱綜合報導
林志穎私下喜歡賽車。(取材自臉書)
林志穎私下喜歡賽車。(取材自臉書)

藝人林志穎駕駛特斯拉在桃園發生自撞車禍，引爆火燒車事件，千鈞一髮之際，他與六歲兒子Jenson被民眾從車內合力拉出、送往醫院急救，24日傳出他人已清醒，林志穎的弟弟林志鑫和經紀人阿任25日舉行記者會說明林志穎最新病況，表明目前林志穎「意識清楚，可簡單對話」，接下來在醫療團隊專業評估下，將進行相關手術

林志穎突發自撞車禍意外，關於事發過程，外界諸多揣測，事件發生後，妻子陳若儀曾發文表示林志穎的狀況「每天都有進步」；弟弟林志鑫透露自意外發生至今的心路歷程，表示這段期間「二嫂（陳若儀）不眠不休、堅強守護著志穎，我們兄弟姊妹們，也都作為她的後盾，共同扶持與依靠」。

關於林志穎車禍意外經過，外界眾說紛紜，林志鑫表示，「二嫂和我有嘗試與志穎對話，想要瞭解事情發生的經過，但志穎目前的身體狀況，仍無法將發生的經過拼湊起來，我想，要等到志穎身體狀況更好些，才能對相關單位說明了，也請社會大眾不要再繼續討論或揣測。」

林志穎狀況穩定，林志鑫表達因為此事引起媒體與社會大眾關注，林志穎與家人都不想再浪費更多社會資源，盼此次是最後一次公開說明林志穎病況，希望外界給予空間，讓林志穎能安心平靜復元。

林志穎弟弟林志鑫(右)25日與經紀人阿任一起出席記者會說明哥哥最新狀況。(記者王...
林志穎弟弟林志鑫(右)25日與經紀人阿任一起出席記者會說明哥哥最新狀況。(記者王聰賢／攝影)

林志穎 車禍 手術

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