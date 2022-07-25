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江宏傑暴氣發文 和福原愛撕破臉

娛樂新聞組／綜合報導
江宏傑近來全心投入第4季「全明星運動會」。（本報資料照片）
江宏傑近來全心投入第4季「全明星運動會」。（本報資料照片）

台灣藝人江宏傑24日突在社群發文，不滿前妻福原愛帶走家人後失聯，外界才知原來福原愛已悄悄赴台，25日江宏傑還是會照常為好友李玖哲的記者會站台，不過據悉將不會受訪。

江宏傑跟福原愛離婚一年多，近來全心投入第4季「全明星運動會」，上個月透露福原愛即將返台，人稱「好好先生」的他罕見暴走，不滿福原愛帶走家人後失聯。

福原愛跟江宏傑離婚後聯繫沒透過中間人，福原愛有空會跟家人視訊聊天，彼此溝通向來無礙，之前相約見面後，雙方同意福原愛接走家人，殊不知福原愛帶走家人後徹底失聯，江宏傑找不到人，因此透過Instagram喊話：「不懂這是什麼善意的交接？從帶走到現在，不接電話也不回覆訊息。」他因擔心家人焦急萬分，氣嗆：「這叫做善意的好？」

其實福原愛回台探親是雙方有意願下進行，江宏傑說過會接受福原愛應該有的權益，要讓家人覺得無論如何都是被愛的，且不曾口出惡言，這回難得說重話，儼然跟福原愛撕破臉。此外，福原愛月初被日本媒體拍到跟新歡橫濱男一起住在高級住宅，出入還有名車接送，生活優渥。

據了解，福原愛的大陸閨密兼私人教練湯媛媛，在微博發文力挺好友，心疼福原愛已一年半未與家人團聚的委屈，指江宏傑放出各種新聞營造好爸爸形象，明知家人在福原愛身邊很安全，卻要選擇去誣告、謊報失蹤，還透露福原愛現已回到日本。

福原愛。（取材自微博）
福原愛。（取材自微博）

福原愛 江宏傑 日本

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