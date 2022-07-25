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宥勝砲轟編劇 曝被逼演「機智校園生活」

記者陳慧貞／綜合報導
宥勝揭被逼演出「機智校園生活」內幕。（取材自臉書）
宥勝揭被逼演出「機智校園生活」內幕。（取材自臉書）

台灣男星宥勝主演「機智校園生活」第2季收官下車，他扮演的王浩南角色，最終被編劇「賜死」領便當，引發網友一片哀嚎無法接受，原本宥勝還安撫粉絲「浩南沒有走，只是換個形式」，沒想到他突然在臉書開砲，揭發「被逼演出」內幕，並要求編劇道歉，不過，經過雙方溝通後，TVBS發出聲明表達「誤會已釐清」。

宥勝發文一開頭，就言明「不忍了」，千字文還原事件始末，表示當初接演該劇時，即表達因不願離開家人太久，所以「只會演出80集」，但電視台卻與經紀公司在合約上進行文字遊戲，讓他從「只演80集」，到後來共演出152集，還因爆出辭演，被指「臨時落跑、拋棄女主、賺飽就閃」等標籤，即使如此，宥勝默默吞下，不願惡言相向，對於觀眾的支持、劇組的用心，「我內心滿滿的感恩」。

但因他飾演的角色最後被賜死「領便當」，引發粉絲不滿，編劇在社群發文放話，讓宥勝再也無法忍，發文怒轟：「因為妳自私低劣的行為，已經毀壞了我們大家極力支撐隱瞞的這一切，妳影響到了我的家人、宥勝的粉絲，以及毀滅了機智校園生活的所有觀眾。」強烈要求編劇道歉。

針對此事，TVBS則發聲明：「TVBS絕無拖延或玩文字遊戲之實，中間與藝人產生傳遞上之誤會，雙方皆已釐清，並讓TVBS與宥勝取得共識，未來將更努力彼此了解，互相幫助，亦不希望傷害『機智校園生活』及演職員的努力，感謝各界支持關心。」

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