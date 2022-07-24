「少年吔，安啦！」已故男星雙親重溫生前演出 超感動

譚至剛在「少年吔，安啦！」留下青春的身影。（牽猴子提供）

在台上映後30年再度以4K數位修復版回到全台戲院的「少年吔，安啦！」，不僅第2度上映的票房已經要超越首度上映，也勾起觀眾對片中主角之一的「阿兜仔」譚至剛的懷念。他在「少」片首度上映後的隔年因車禍 意外，18歲即去世，新生代影迷看過他生前演出都被他的丰采征服，電影 公司也特地在光點華山電影館舉辦「想念阿兜仔」特別映演場，還邀請到他的雙親從高雄北上出席，格外具有意義且感人。

上周三是譚至剛47歲冥誕，許多影迷在幾天前就於電影官網留言思念，電影公司特別在光點華山電影館穿廊前的該片電影大立板，佈置生日鮮花供影迷思念，原本只是邀導演 徐小明、另一位主角顏正國與譚至剛生前好友及影迷們齊聚一堂追思，最後在活動前兩天竟能聯繫上譚至剛的雙親、舅舅、阿姨前來參與。原來，譚至剛的父母廿多年前已移民美國，並於兩年前退休返台定居，剛好負責統籌「少年吔，安啦！」4K修復與發行的資深電影人褚明仁，去上蔡詩萍的廣播節目談這部影片，被譚至剛父母友人開車時聽到，立刻停車在節目的網路討論板留言，因此才能聯繫上。

個性開朗的譚母表示，這麼多年了，說已全然放下是騙人的，她很感謝30年後能有機會和電影劇組、兒子的好友及影迷們一起來看片追念，尤其很訝異看到許多觀眾都是譚至剛離世後才出生的廿多歲年輕人，能夠在電影中留下身影贏得一代接一代的年輕影迷喜歡他，令她的心情較為釋然。在觀影過程中，每當譚至剛出現，譚母就開心地笑，映後座談時，聽到顏正國聊起當年得知其噩耗的心情，她才開始拭淚，但之後聽到顏正國說他生前的調皮往事，她又破涕為笑。年屆7旬的譚父則激動感謝這麼多譚至剛的影迷一起來，謝謝30年後能有這場圓滿的儀式，看到這麼多和他離世時年紀相仿的孩子們，彌補了多年的思念。

對於影迷常問譚至剛為何擁有一張很外國味的臉？譚父透露他和譚母的祖籍分別是山西和江蘇，他的深邃五官，應該是遺傳自祖母。譚母笑道：「懷他時我在左營的美軍潛艇顧問處上班，可能那時工作環境、又愛看洋書刊的洋娃娃照片的胎教有關吧？」而譚父也為大家解開譚至剛本名、藝名的疑惑：「本名是『至剛』，出道藝名是『志剛』，拍『少年吔，安啦！』時，才又改回『至剛』。」