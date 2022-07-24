林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自IG）

林志穎 22日駕駛特斯拉在桃園蘆竹區發生自撞車禍 ，引爆火燒車事件，千鈞一髮之際，他與6歲兒被善心人士從車內合力拉出，送往醫院急救，經過3天在加護病房觀察，林志穎目前最新病況曝光，弟弟林志鑫透露「林志穎清醒了」，家屬也確定於周一（25日）下午向外界說明他目前狀況，對於事發當時他的傷照隨著新聞在網路瘋傳，經紀人稱家人沒生氣，感謝外界關心「都是救命恩人」。

24日是林志穎自撞車禍送醫第3天，事發當時，他被救出時腫脹的臉龐，一度讓所有人都認不出，隨著消息曝光、傷照流出，引發各界震撼，對此林志穎家人並未追究，認為都是救命恩人，據了解，他被救出時，第一時間意識模糊，無法清楚對話，全身多處骨折，當時家人便對外說明，「這兩三天是關鍵」，弟弟林志鑫也證實目前傷勢穩定，如今再傳來好消息，林志穎清醒，25日家人與經紀人則對外說明。

林志穎妻陳若儀在事發後首度發聲，她表示，感恩外界關心，「志穎每天的状况都有進步，感謝長庚醫院醫療團隊的用心和照顧，還有大家的祝福，最重要的是，救出志穎跟Jenson的熱心人士，衷心感謝他們」，陳若儀也透露林志穎目前狀況穩定，兒子Jenson也是輕微受傷，正在觀察休養當中，「在此時報平安，主要是希望能夠平息網路上以訛傳訛的不實消息，讓身為人妻與人母的我，看了相當難過，也想在此時呼籲大眾，不要相信未經求證的謠言，最後要感謝大家對我們的關心與支持，這絕對是守護我們的最大力量」。

林志穎家人第一時間就想找出救出林志穎的人表達感謝，而關於「救人」一事，經常上節目、在社群 平台發表意見的眼科醫師黃宥嘉對此也提出看法，認為林志穎車禍獲救是不幸中的大幸，協助他的工人朋友也非常偉大，但她質疑台灣法律規範，「全部教科書都寫不宜在不知道狀況的條件下移動病人，如果寫可以移動病人，換教科書作者被告死。今天是因為車子後來爆炸了，不然頸椎脫位算誰的？」

黃宥嘉坦言，「其實如果一般人，不確定頸椎有沒有受傷而移動病人，有事絕對被告死」，認為台灣法律應該「放寬對救助人時產生的刑罰」，感嘆：「不是有沒有讀書的問題，而是我們也都被這世界跟法律訓練得很孬」。