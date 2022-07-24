大S為具俊曄懷第三胎？ S媽：怎麼可能

大S(左)被傳已懷孕兩個多月，S媽直言「怎麼可能」。（取材自Instagram）

45歲台灣女星大S 徐熙媛瘋傳懷了第三胎，傳出已懷孕兩個多月。媒體求證大S媽媽，S媽直言怎麼可能，大S都幾歲了。

綜合媒體報導，大S與結婚10年的汪小菲 去年11月宣布離婚後，今年初閃嫁韓團「酷龍」52歲成員具俊曄 ，具俊曄更在節目中公開示愛大S，讓人很感動。

大S當年生小孩是拿命搏，她2019年生下兒子汪希箖，在生育過程中因有藥物過敏，導致癲癇發作而缺氧昏迷，一度呼吸心跳停止，產後更是進行過兩次急救，還被送進了ICU，大S昏迷了足足10天，甚至一度失去記憶，一覺醒來，竟完全不知道自己10日之前已經生下寶寶，她回憶起此事時坦言一度以為自己要死了。

近日傳出大S懹了第三胎，媒體致電大S的媽媽，向她求證事情的真偽，S媽也是正面回應了這件事情，她表示：「拜託，動動腦筋好嗎？怎麼可能？她幾歲了？她現在的身體，懷孕是無法負荷的，她身體健康最重要。」

隨後媒體又詢問女婿具俊曄的情況，S媽也是很大方的談起了具俊曄事情，而且對於這個女婿也是大加誇讚，她表示，「很好啊！他現在努力工作，忙著打拚，也很Nice。」同時S媽還對汪小菲張穎穎穩定交往回應表示：「他現在跟誰在一起，都很理所當然，他媽媽開心，他開心就好。」