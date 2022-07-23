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林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

記者杜沛學／台北報導
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自Instagram）
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自Instagram）

藝人林志穎特斯拉在桃園市蘆竹區中正北路一帶發生嚴重車禍，車體立刻起火，他與兒子Jenson在關鍵時刻幸運獲救，雖林志穎身上多處骨折，但沒有被火燒傷，已是大幸，當時救人的三立前攝影師吳明政接受媒體訪問，還原事發經過，透露當下只想著救人，也婉拒林志穎家人的答謝。

吳明政當天帶老婆、孩子去蘆竹的親子樂園玩，行經時發地點，看到對向林志穎駕駛的特斯拉撞上分隔島，他停好自己的車子趕緊衝過去救援，當時特斯拉已開始起火苗，但他沒有多想，當下「腎上腺素在分泌」，無法見死不救。

吳明政繼續還原當時狀況，他不知特斯拉車門要怎麼開，但突然有個小孩從副駕駛座打開車門，就是林志穎的兒子Jenson，他叫孩子快出來，Jenson求救：「你抱我！」於是他幫Jenson解開安全帶，並把他抱到人行道。

接著吳明政回去查看駕駛座，找了一陣子才發現林志穎蜷縮在駕駛座且雙腳被卡住，呈半昏迷狀態，因林志穎的臉變形，他並未發現傷患是藝人。因林志穎的腳卡住，吳明政請一旁的工人幫忙，當時火已愈燒愈大，一群人趕緊加快動作。

吳明政透露林志穎被救出後，一度想起身，應是擔心孩子的狀況，他趕緊告知林志穎孩子是安全的。隨後吳明政也叫Jenson打電話給媽媽，並建議林志穎的太太不要到現場，直接到後續的地方（醫院）處理，後來救護車、消防車、警車都趕來，他認為自己的救援告一段落，向警察說明情況後便離開。

林志穎 特斯拉 警察

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