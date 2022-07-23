台灣歌手第1人 頑童MJ116小春登道奇隊投手丘

小春來美展開為期十天的棒球之旅。(圖：本色提供)

台灣歌手頑童MJ116的小春私下熱愛棒球，不僅去年自組棒球隊，日前更來美展開十天的棒球之旅，除了朝聖棒球最高殿堂MLB 美國職棒大聯盟，採訪在美國打拚的台灣棒球選手林暉盛，更開心站上了道奇 球場的投手丘，他也將為這趟圓夢之旅打造一首新歌。

應MLB職棒大聯盟之邀，小春抵達洛杉磯 的第一個行程，是參觀日籍選手大谷翔平所屬的天使隊比賽，由球隊公關主管親自出面迎接，帶領小春Kenzy參觀球場並作球場全區域導覽，也去場內參與球隊的賽前練習，小春Kenzy直呼：「天啊，這也太夢幻了吧！MLB比賽的張力真的很不一樣。」

在行前小春就向MLB職棒大聯盟表示希望可以探訪台灣旅美球員，特別坐一個多小時的車程到洛杉磯道奇球場，探訪台灣選手林暉盛，兩人相見歡，交流球技、生活和音樂，小春表示：「在異鄉打球的台灣選手們都很辛苦，不光是離鄉背井，更要面對在球隊間起起伏伏、狀況的好與壞。只要是能站在國際，哪怕是一天，我們都要為他們用力加油。」

球場也特地為小春開放，讓他在現場投球，感受一下MLB等級的投手丘，也讓他成為第一位站上道奇球場投手丘投球的台灣藝人，小春開心表示：「像是當初第一次站上小巨蛋那種悸動感，踩起來還真的不太一樣，因為保養跟維護真的都完全做到位，我很用力地丟了很多球。」