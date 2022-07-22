曾組團唱民歌 趙樹海抱怨團員話少 王夢麟吐槽：怕講錯被K

王夢麟（左）和趙樹海日前上年代「那些年。那些歌」。（圖：年代提供）

台灣資深藝人趙樹海、王夢麟日前一同登上「那些年。那些歌」演唱許多經典歌曲，談到出道故事，早期趙樹海、王夢麟與黃大城組成團體「MIB三重唱」，但趙樹海卻抱怨團員們上節目都不講話，甚至問東答西，過度依賴趙樹海擔任發言人的角色，而王夢麟則在一旁委屈的說：「我是不敢講，萬一講錯話，下台又被他K」，逗得錄影現場笑聲連連。

民歌界老將所組成的「MIB三重唱」，分別是趙樹海、王夢麟與黃大城，兩張專輯皆為校園民歌重新翻唱；當年三人上節目宣傳唱片，王夢麟、黃大城卻從來不準備，都是靠趙樹海擔任「發言人」的角色，導致他相當不平衡，王夢麟則喊冤：「講錯話下台又被他K，幹嘛呢？人都到這個年紀了還要被K，我爸媽也沒這樣K我！」

不僅如此，趙樹海更加碼爆料，三人的演出酬勞一直分配不均，因為扣稅的部分永遠都在趙樹海身上，這也讓他抱怨從來沒有聽到一句「大哥！辛苦了！謝了」，王夢麟則笑說：「這些都在我們心裡面，我們都記得」，一來一往互相吐槽，就可看出兩人40年的好交情，黃金組合也逗得錄影現場笑聲不斷。