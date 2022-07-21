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許光漢否認與張鈞甯戀情：沒想過發展的可能性

記者王郁惠／台北報導
許光漢帥氣出席手機品牌代言活動。（記者王聰賢／攝影）
許光漢帥氣出席手機品牌代言活動。（記者王聰賢／攝影）

台灣戲劇男神許光漢21日出席手機代言活動，身為手機代言人，透露手機難免有一些私密自拍照，問到尺度時？他自曝自拍時，會拍一下「森林」，引來一陣遐想。

媒體追問是上半身或下半身的「森林」、有定期整理「森林」？他才不慌不忙說「是心中的森林」，也表示：「每一天都要整理心情啊。」就怕差點被歪樓黃標，也強調若手機弄丟遭勒索也不值錢，因為裡面沒什麼會落為把柄的照片。

他上月被中國媒體拍到與張鈞甯聚餐，互動親暱，他再度澄清：「我們就是出去吃個飯而已，不要再亂寫了！」表示自己不敢想跟張鈞甯有什麼發展、也沒想過發展的可能性，雖曾談過相差1、2歲的姐弟戀，他說：「這跟年紀沒有關係，就是不會想到這個，大家都是專注工作。」也因工作太忙，沒機會認識戀愛對象。

而許光漢今年以首張個人專輯入圍金曲新人獎，最後敗給雙人組合珂拉琪，他表示當時看到入圍名單時不可置信，也不認為自己會得獎，典禮當天是抱著平常心，邊吃晚餐邊看轉播，打趣收到的入圍獎座被他放在家門口「炫耀」。

他歌手生涯僅一個發片記者會的通告，之後就投入戲劇拍攝，問及何時可把時間留給歌手身分？他表示：「這個我不會說死，時候到了就讓它發生。」但也承認目前沒有第二張專輯的規畫。

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