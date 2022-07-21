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黃子佼奇怪的浪漫 偷藏孟耿如9年前喝過的水

記者林怡秀／即時報導
閻奕格（中）受邀擔任婚禮歌手。（圖：東森提供）
閻奕格（中）受邀擔任婚禮歌手。（圖：東森提供）

男星黃子佼自揭留著當年妻子孟耿如第一次到他工作室時喝剩的礦泉水，這驚人的收藏癖讓女主持人Lulu聽了超傻眼。

東森節目「婚禮歌手」本周播出的新人是一對交往不到一年就閃婚的夫妻，兩人跨越太平洋才得來的緣分，令新郎格外珍惜，所以特地將他們初次見面約會時的發票都保存下來，黃子佼大讚：「真的很有心，很浪漫！」調皮的Lulu卻藉機反過來吐槽黃子佼：「終於找到比你更愛收藏東西的人了。」不服輸的黃子佼則回嗆：「那我可能還是贏他喔！」

黃子佼坦言到現在還留著9年前孟耿如第一次到他工作室時，喝剩的礦泉水。黃子佼還不忘補充：「大概剩3分之一，她也不知道我留著。」Lulu打趣追問：「你留那幹嘛？做法？」一時不知道怎麼反應的黃子佼，只好反虧新郎：「那你留發票幹嘛？」所有人笑成一團，訪問的氣氛很是歡樂。

由於新郎從小移民美國，節目特地找來畢業於美國波士頓大學、精通英文的實力派唱將閻奕格，製作單位安排她擔任新娘秘書助理，協助新郎補妝。未料，當她用一口流利地英文與新郎閒聊、協助他緩解緊張心情時，馬上引起新娘的關注，加上她自帶的明星光環太強大，秒被身為節目忠實觀眾的新娘給識破，相當逗趣。

波士頓 移民

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