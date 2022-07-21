包偉銘爆料：殷正洋領舞曾暴衝 從此消失舞蹈界

包偉銘(右)和殷正洋(左)當兵時期同屬藝工隊。（圖：翰森娛樂提供）

台灣資深藝人包偉銘和殷正洋、許景淳、蘇霈日前到台東商演，一行人趁空遊山玩水，一路上聊起兩人當兵時同屬藝工隊，包偉銘爆料有「三金歌王」美譽的殷正洋，有次表演時竟算錯拍子，扮演飛機頭的他不知哪根筋不對，時機沒到就衝出去，搞得扮機尾的同袍不知所措，當場首尾分離，「從此他在舞蹈界消失了，負責獨唱就好。」

包偉銘笑說，這次商演和一群熟悉的好友出門，三天兩夜的旅途笑聲不斷，「在車上，許景淳提議大家唱歌自娛一下，我們就用阿卡貝拉的方式唱晚安曲，大家發揮得淋漓盡致，我意猶未盡想說再唱一次，結果起音太高，到最後大家拉到跟雞脖子一樣長，真的是太好笑了！」

他趁興致高昂，向眾人爆料殷正洋的糗事，「正洋學長因為個子高，在藝工隊中都會站在最前面，有一次他扮飛機的頭，可是拍子沒算對，時間沒到就衝出去，台上超尷尬，因為後面扮機身機尾的人都還沒出來，他當下靈機一動，用手一揮，機身緩緩上來合體，在場的都笑成一團。」

包偉銘也自曝，這次商演最開心的是老婆，「這一次我的漂漂婆最開心了，一方面自己不用唱，只要負責當財務長，然後又可和音樂界的同事聚會，一路上有說有笑的。」或許是太開心，包偉銘笑說，老婆居然提議要去台東Long Stay。