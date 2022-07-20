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台灣男團ENERGY慶出道20年 5團員驚喜合體 粉絲哭了

記者王郁惠／即時報導
牛奶（左起）、Toro、阿弟、坤達和書偉聚首慶ENERGY的20周年。(取材自臉書）
牛奶（左起）、Toro、阿弟、坤達和書偉聚首慶ENERGY的20周年。(取材自臉書）

台灣男團ENERGY在2002年7月12日出道，經過TORO（郭葦昀）、團長牛奶退團，而後又加入唐振剛，最後仍是在2009年主持完節目後解散，日前ENERGY迎來出道20周年，在牛奶的號召下，初代的5位成員私下聚首慶20周年，照片一出，讓粉絲們都留下時代眼淚。

書偉與坤達於社群PO出5位成員聚會的照片，書偉、坤達、牛奶、阿弟、Toro擺出帥氣姿勢合照，並寫道「永遠的EG」，儘管5位成員已從男孩變熟男，仍充滿男團氣勢。書偉透露這場聚會是團長牛奶主揪，5人見面「有好多回憶聊不完」，還約好了以後也要常常聚會。

坤達也寫道「20年很長，但也感覺很快，本來的確沒有想過會再有合體的聚會，但⋯會發生的事情就是會發生，謝謝奶哥的召集，讓5個都40多歲的人，在昨天晚上都回到了20年前，聊的是人生，在乎的是彼此的身體健康」，不忘Hashtag「永遠不說再見」、「這些人就叫Energy」。

照片一出，粉絲網路嗨翻，留言「時代的眼淚」、「我的青春回憶」、「能看到你們合體就很開心很感動」；連星友也留言盛讚，也是男團出身的炎亞綸寫道「能湊齊真的很棒」、女團出身的黃小柔也寫道「天啊！！！回憶殺！我們的青春啊～」，有趣的是粉絲紛紛敲碗期待下一個輪飛輪海聚首，而炎亞綸則幽默表示要跟ENERGY湊咖。

牛奶（左起）、書偉、Toro、阿弟和坤達聚首慶ENERGY的20周年。(取材自臉...
牛奶（左起）、書偉、Toro、阿弟和坤達聚首慶ENERGY的20周年。(取材自臉書）

牛奶 社群

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