調虎離山失敗 周杰倫「龍袍太亮」慘遭擠進奶茶店

有網友拍下周杰倫遭推擠的畫面。(取材自微博、小紅書)

周杰倫 （周董）的影響力遍及全球，近來隨著新專輯「最偉大的作品」登上全球8個城市戶外大型巨幕，目前正在澳洲 工作的他帶著妻小隨行，屢屢被粉絲野生捕獲。19日有粉絲放上周杰倫在當地遭包圍的影片，也因為現場一下子湧入太多粉絲，周杰倫還請出阿Ken當替身試圖轉移粉絲焦點，豈料最後卻因為自己的穿著太亮眼被穿幫，影片曝光笑翻許多網友。

有網友在微博曝光一則影片，影片中原先阿Ken穿著與周杰倫風格相似的服裝，頭戴毛帽、墨鏡、手摀著嘴，試圖扮演周杰倫想引開粉絲注意，當阿Ken走進奶茶店時所有人注意力都在他身上，甚至還有粉絲要求與假扮周杰倫的阿Ken合影，而周杰倫這時則從一旁低調進入店內。

豈料，才沒幾秒鐘就有粉絲認出周杰倫，接著大家便往周杰倫的方向擠，周杰倫便這樣活生生地被擠進店內。事後該爆料網友還放上周杰倫當時努力用衣服遮擋自己的畫面，隔空向偶像喊話：「周杰倫你是不是對你粉絲的眼力有什麼誤解」。

影片曝光後笑翻許多網友，網友們紛紛表示：「周杰倫不是自己走進店裡的，是被擠進店裡的」、「穿這麼亮眼很難不被認出來啊哥」、「穿這麼明亮的顏色口罩 都不帶」、「你說低調吧，確實找了個替身聲東擊西。你說高調吧，穿了龍袍一樣的明黃色」、「穿這麼亮，他故意的吧」、「哥對自己『有多好認』以及『有多紅』到底是有點誤會在的」。