女兒嫌F4頭髮長…周渝民自曝打呼被妻女排擠

周渝民受邀擔任全聯學習障礙愛心大使。（記者王聰賢／攝影）

台灣男星「仔仔」周渝民擔任聯合勸募愛心大使 ，日前出席「愛從1開始」公益活動，呼籲關懷學習障礙兒童，他與小六歲演員喻虹淵結婚近七年，育有六歲女兒，向來重視隱私 的他，聊起爸爸經，難得有問必答，坦言因睡覺會打呼，一度被妻女排擠分房睡，笑指女兒愛分享上學大小事，被他形容為「小喇叭」，婚姻家庭生活一次公開。

女兒8月即將上小學，被問到拚第二胎？周渝民直言女兒是高敏感、脆弱的孩子，對媽媽的依賴特別強，為此夫妻已有共識，決定專心帶好女兒就好，「我們經歷過小孩五歲前的狀態，害怕再生一個，不曉得基因會呈現出什麼、個性會如何，所以想把所有關注度都放在女兒身上，我不想（再生），太太也不想，我們都太愛這個孩子了！」

周渝民曾嘗試向女兒解釋自己的職業，由於曾有藝人朋友騙小孩爸爸是賣香腸的，他擔心孩子信以為真，一直不敢亂講，正好女兒愛唱歌，於是藉機播放F4影片，結果女兒指著影片中的他：「這是你嗎？頭髮怎麼那麼長？」，周渝民笑：「她其實沒什麼心情聽，看了一下，就說想看別的了，世代不同，她有她喜歡的」。

被問夫妻維繫感情祕訣，周渝民坦言沒資格談所謂夫妻相處之道，「我們也會吵架，但重要的是要互相尊重，到了一個點，知道再說下去的話，會不尊重人或變得關係不好，就不會再說了」透露自己生氣時，就像悶葫蘆，寧願暫時避開，「等狀況好再來溝通」。