我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

金融時報：眾院議長波洛西將率代表團8月訪台

柯震東談姐弟戀靠溫柔引導 男孩變男人初體驗曝光

記者陳建嘉／即時報導
徐若瑄(左)、柯震東在「初戀慢半拍」大談姊弟戀。(圖:甲上提供)
徐若瑄(左)、柯震東在「初戀慢半拍」大談姊弟戀。(圖:甲上提供)

徐若瑄、柯震東主演浪漫電影「初戀慢半拍」，19日終於公佈正式預告，只見徐若瑄不斷給予害羞的柯震東鼓勵，霸氣表示：「我說你好，你就是好。」兩人手牽手浪漫共舞時，彼此對看的眼神電力十足，最後一幕曖昧噴發的「近距離對看戲」，更是讓觀眾狂冒粉紅泡泡。

柯震東飾演年近30歲還超級純情的母胎單身男孩，因遲遲交不到女朋友，被表哥侯彥西強拉去旅館挑戰人生「初體驗」，遇上溫柔姐姐徐若瑄，展開一段酸酸甜甜的曖昧關係，後續發展令人好奇。

徐若瑄說到男主角柯震東，第一印象是「很可愛」，爆料柯震東初次見面就搞笑表演，把軟Q的耳朵全塞進耳洞裡，像電影「阿凡達」裡的納美人。

「初戀慢半拍」徐若瑄(右)、柯震東牽手浪漫共舞。(圖:甲上提供)
「初戀慢半拍」徐若瑄(右)、柯震東牽手浪漫共舞。(圖:甲上提供)

這次徐若瑄飾演的「樂樂」平時喜歡小酌，與家裡經營餐酒館的柯震東因此打開聊天話題，柯震東特別推薦她熱量最低的龍舌蘭酒，沒想到隔天更直接扛了一大瓶酒到現場送給她，讓徐若瑄直呼窩心：「我們應該可以說是以酒會友，聊到酒就熱絡起來了！」最後不忘強調兩人都是專業演員，現場滴酒未沾。

柯震東飾演個性木訥的母胎單身男孩「小洪」，開拍前已很入戲，變成零社交模式。柯震東稱讚徐若瑄是他心目中的女神，本人就像片中她所飾演的「樂樂姐」，散發著獨有的溫柔魅力。

柯震東在合作過程中多數讓自己成為被照顧的小洪：「V姐從讀本的時候就會先拋出聊天話題，問我們有沒有共同朋友？也會體貼地傳訊息噓寒問暖，戲裡戲外都是稱職的『樂樂姐』。」並透露片中他是一張白紙，直到遇見徐若瑄才理解何謂愛情，從男孩成長為男人的過程相當寫實。

電影 旅館

上一則

賈靜雯「飛龍在天」CP隔20年同框 網掀回憶殺

延伸閱讀

低胸馬甲性感亮相 蕭薔喊：姐弟戀快來

低胸馬甲性感亮相 蕭薔喊：姐弟戀快來
柯震東餐廳巧遇南韓粉絲 對方當場落淚：為了你來台灣

柯震東餐廳巧遇南韓粉絲 對方當場落淚：為了你來台灣
台北電影獎 柯震東、陳湘琪奪影帝影后

台北電影獎 柯震東、陳湘琪奪影帝影后
角逐台北電影獎影帝 温昇豪無感

角逐台北電影獎影帝 温昇豪無感

熱門新聞

黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
白雲。圖／摘自IG

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

2022-07-16 10:18
梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
華裔女星吳恬敏新書「出糗」(Making a Scene)即將出版，她14日推文寫道，重返社群媒體讓她感覺「有點害怕」，並自曝3年前曾經企圖自殺的往事。美聯社

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

2022-07-15 10:42

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺