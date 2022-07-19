柯震東談姐弟戀靠溫柔引導 男孩變男人初體驗曝光

徐若瑄(左)、柯震東在「初戀慢半拍」大談姊弟戀。(圖:甲上提供)

徐若瑄、柯震東主演浪漫電影 「初戀慢半拍」，19日終於公佈正式預告，只見徐若瑄不斷給予害羞的柯震東鼓勵，霸氣表示：「我說你好，你就是好。」兩人手牽手浪漫共舞時，彼此對看的眼神電力十足，最後一幕曖昧噴發的「近距離對看戲」，更是讓觀眾狂冒粉紅泡泡。

柯震東飾演年近30歲還超級純情的母胎單身男孩，因遲遲交不到女朋友，被表哥侯彥西強拉去旅館 挑戰人生「初體驗」，遇上溫柔姐姐徐若瑄，展開一段酸酸甜甜的曖昧關係，後續發展令人好奇。

徐若瑄說到男主角柯震東，第一印象是「很可愛」，爆料柯震東初次見面就搞笑表演，把軟Q的耳朵全塞進耳洞裡，像電影「阿凡達」裡的納美人。

「初戀慢半拍」徐若瑄(右)、柯震東牽手浪漫共舞。(圖:甲上提供)

這次徐若瑄飾演的「樂樂」平時喜歡小酌，與家裡經營餐酒館的柯震東因此打開聊天話題，柯震東特別推薦她熱量最低的龍舌蘭酒，沒想到隔天更直接扛了一大瓶酒到現場送給她，讓徐若瑄直呼窩心：「我們應該可以說是以酒會友，聊到酒就熱絡起來了！」最後不忘強調兩人都是專業演員，現場滴酒未沾。

柯震東飾演個性木訥的母胎單身男孩「小洪」，開拍前已很入戲，變成零社交模式。柯震東稱讚徐若瑄是他心目中的女神，本人就像片中她所飾演的「樂樂姐」，散發著獨有的溫柔魅力。

柯震東在合作過程中多數讓自己成為被照顧的小洪：「V姐從讀本的時候就會先拋出聊天話題，問我們有沒有共同朋友？也會體貼地傳訊息噓寒問暖，戲裡戲外都是稱職的『樂樂姐』。」並透露片中他是一張白紙，直到遇見徐若瑄才理解何謂愛情，從男孩成長為男人的過程相當寫實。