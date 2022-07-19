周杰倫新專輯超大看板 狂登全球8城市

周杰倫近來推出新專輯「最偉大的作品」，還躍上紐約時代廣場巨幕宣傳。（取材自Instagram）

台灣男歌手周杰倫 的影響力遍及全球，近來隨著新專輯「最偉大的作品」登上全球八個城市戶外大型巨幕，目前正在澳洲 工作的他帶著妻小隨行，屢屢被粉絲野生捕獲，親民行為引起網友熱議，不過對於跟車行為，他在IG限時動態呼籲：「希望剛剛跟車的朋友注意安全，哥不太喜歡人家跟車。」

周杰倫躍上紐約時代廣場巨幕。（圖：杰威爾音樂提供）

他的新作在中國大陸數位賣破482萬張、台灣實體賣破19萬張，累計金額達台幣7.4億元（約2471萬美元），相當驚人。此外數位平台YouTube Music、Spotify相當看重他的新作，安排全球企畫在台北西門町、加拿大多倫多，美國洛杉磯、英國倫敦等城市露出大看板，讓他成為YouTube Music首次刊登最多個大型看板的華語歌手，歌迷忍不住以他發表過的歌曲笑稱：「周杰倫，真的『哪裡都是你』！」

周杰倫在大陸平台直播，約40分鐘吸引2.8億人按讚、線上同時觀看人數達689萬，面對所有上線的網友，他好奇問說喜歡新專輯哪首歌，多數人留言舊歌，周杰倫表示：「老歌多了韻味，多了時代氛圍，如果你是學生時代就聽我的歌，就會覺得我新歌少了歲月感，怎麼寫都敵不過舊歌，那我寫這些新歌是怎麽樣？寫給你的小孩聽。」

新歌「粉色海洋」開頭有段可愛稚氣的童音，說道「Hi～小妞！要上我車嗎？嗯～我很帥喔！準備好了嗎？ 要去兜風嗎」，正是來自周杰倫的兒子Romeo，對此周杰倫表示由兒子開場相當好玩也很適合，「我就叫他來多講一些，再幫他修剪一下，（不過）要叫他講很多句話很難，有時候笑聲也難掌握。」