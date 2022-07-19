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黃香蓮同框沈海蓉 「媽別鬧了」勾回憶殺

記者陳慧貞／綜合報導
黃香蓮(右)在「媽，別鬧了！」中演出水昆少女成員。（圖：Netflix提供）
黃香蓮(右)在「媽，別鬧了！」中演出水昆少女成員。（圖：Netflix提供）

由比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演的Netflix台劇「媽，別鬧了！」，上線48小時勇奪台灣排行榜No.1，劇情好笑又好哭，引發網友熱烈討論，劇中集結一票8點檔大咖演員，其中比莉熟女版「水昆少女」成員除了沈海蓉，竟還發現知名歌仔戲小生黃香蓮，對比她昔日小生扮相，令網友大呼「真的認不出」外，卻也勾起滿滿回憶殺。

劇中，比莉、沈海蓉自高中時期就開始的姐妹情誼令人動容，同學會上與「水昆少女」之一「巫雅菊」重逢，進而解開當年誤會，不少網友看戲後，一時認不出「巫雅菊」，認為「這名演員演得好好，到底是誰？」後來才知大有來頭，原來是當年歌仔戲當家小生黃香蓮；導演陳慧翎提起邀黃香蓮演出過程，表示：「因為我是她的戲迷，黃香蓮是當時歌仔戲最帥的皇帝小生，她的扮相超帥的，而且見了她本人真的驚為天人，到現在還在吊嗓子、練功劈腿，身段非常好」。

「媽，別鬧了！」網羅不少大咖資深演員，除了寇世勳外，第一集就出現龍劭華，還有康康、傅雷、陸一龍、夏靖庭、澎澎等，中生代則有江宏恩、陳仙梅，全劇11集每集都有驚喜彩蛋，演出陣容浩大，劇組相關人士形容為「電視史縮影」。

賈靜雯(右起)、比莉、柯佳嬿主演「媽，別鬧了！」。（圖：Netflix提供）
賈靜雯(右起)、比莉、柯佳嬿主演「媽，別鬧了！」。（圖：Netflix提供）

該劇上線2天即勇奪台灣熱門冠軍，劇情誇張逗趣也引發網友高度討論，有觀眾一上架就一口氣追完11集，甚至一路追到清晨5點，更留言「不是喜劇嗎？怎麼笑著笑著就哭了，哭著哭著又笑了」、「話題尺度台劇最高」、「娛樂效果滿滿又有含義」。

賈靜雯、吳慷仁言情小說般的浮誇戲碼，讓網友哭笑不得，賈靜雯則稱：「每個人看進心裡的感受都不一樣，不管是什麼，都是劇組的努力。」柯佳嬿手撕小三（項婕如飾）不手軟，網友也開玩笑：「難怪柯佳嬿記者會說坤達必須全部看完」、「坤達看完這個求生慾會很強」，網友一片讚聲，但也有部分人持相反意見，認為「塞太多元素，但都沒講清楚，看了很尷尬，可惜了卡司」、「感覺是一群不會講笑話的人在講笑話」。

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