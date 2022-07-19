周杰倫帥樣狂登全球8城市 網友樂呼「哪裡都是你」

周杰倫近來推出新專輯「最偉大的作品」。(圖:杰威爾音樂提供)

周杰倫 （周董）的影響力遍及全球，近來隨著新專輯「最偉大的作品」登上全球8個城市戶外大型巨幕，目前正在澳洲 工作的他帶著妻小隨行，屢屢被粉絲野生捕獲，親民行為引起網友熱議，不過對於跟車行為，他在Instagram限時動態呼籲：「希望剛剛跟車的朋友注意安全，哥不太喜歡人家跟車。」

他的新作在中國數位賣破482萬張、台灣實體賣破19萬張，累計金額達7.4億，相當驚人。此外數位平台YouTube Music、Spotify相當看重他的新作，安排全球企畫在台北西門町、加拿大多倫多，美國洛杉磯、英國倫敦等城市露出大看板，讓他成為YouTube Music首次刊登最多個大型看板的華語歌手，歌迷忍不住以他發表過的歌曲笑虧：「周杰倫，真的『哪裡都是你』！」

YouTube Music為了向全球歌迷宣傳周董新專輯，特別在其全球華語歌曲旗艦播放歌單「Mando Flow」中，以周杰倫的照片作為該歌單第一個封面藝人，並在全球不同地區的每周新歌歌單RELEASED中置入他的新歌，同時亦搭配著「Jay Chou is Back」的標題在YouTube Music的宣傳欄位上做全球性的推廣。

周董近來也以新歌為YouTube「Shorts」拍攝2支短片，包括以「最偉大的作品」作為背景音樂，用魔術變換硬幣排成的圖案，還有以「粉色海洋」作為背景音樂，用魔術將杯中的茶變成粉紅色特調，饒富趣味。