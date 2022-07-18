44歲花花不怕當老模 凍齡全靠不偷懶

花花出道多年，仍勤於保養。（記者沈昱嘉／攝影）

資深台灣名模花花張嘉雲近年轉戰綜藝圈有成，她在模特兒界的活躍度不亞於同期的林志玲 ，即便如今已成為「老模」，她仍保持著精緻的保養習慣，整體狀態完全不亞於線上模特兒。

花花在加入「綜藝3國智」後，工作內容和過去大不相同，在鏡頭前不計形象。她接受專訪時坦言前期想過放棄，「因為錄到全身都是傷，還下巴脫臼，收工後去打破傷風。」隔天她要走秀，不得已用造型遮掩傷勢，當時的經紀公司傻眼，經紀人建議她考慮放棄，但念舊的花花捨不得和瑪麗等班底分開，一留就沒再想離開。

「因為我十幾歲就當模特兒，被公司保護得很好。」但「綜藝3國智」讓她豪爽的性格，得以完全發揮，開心的工作氛圍，總讓她忘了疲累。先前節目製作單位佯稱要挑倒楣鬼放無薪假，花花信以為真，錄影前特地去拜拜，祈求能和瑪麗順利留下。最後李易、哈孝遠中選，花花想到他們生計可能受影響，當場放聲大哭，幸好這只是為了安排大元加入的整人企畫。

充滿義氣的花花在好友劉雨柔的推薦下，加入新東家淘禧娛樂，走出過去的舒適圈。說到劉雨柔，花花想起兩人去年一起走時裝周，未料竟聽說有嫩模嫌她們太吵。自認已是「神主牌級」的模特兒，花花根本沒把這些放在眼裡，因為大家一上台走秀，功力高下立見，老模們一出場的氣勢就是不一樣。

44歲的花花不怕提到年紀，因為她完全接受真實的自己。她的自信從保持心情愉悅、保養和運動中不停累積，出外景時堅持徹底防曬，平時也維持做瑜伽的習慣，當成存老本。她的一雙美腿曾被日本 航空公司相中拍攝特寫，花花表示，她從沒有一天偷懶不保養，每天回家立刻卸妝沐浴，全身會按照需求擦不同功能的乳液，冬天還會多擦一層護膚油，最後套上襪子。