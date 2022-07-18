我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

1天2元養生 78歲張柏舟曾當監獄教誨師

記者陳慧貞／綜合報導
張柏舟（右）與黃文星合作「黃金歲月」。（圖：民視提供）
張柏舟（右）與黃文星合作「黃金歲月」。（圖：民視提供）

78歲台灣資深演員張柏舟近期加入民視八點檔「黃金歲月」，扮演平日做資源回收、中古買賣的「通伯」，嗓門超大、滿口膨風的爽朗性格背後，卻有一段辛酸往事，出道超過半世紀的他寶刀未老，演起武打戲，動作依然俐落，他透露，平常會吃一些保健食品養生，自豪至今沒老花眼，養生花費「平均一天只要花台幣2塊錢（約0.06美元），身體健康，走路就有風」。

四年前演出八點檔「大時代」後，久未露面的張柏舟現身「黃金歲月」，他自當年華視連續劇「西螺七崁」出道，50年來演過不少電視、電影作品，但隨著歲月流逝，也感嘆能發揮的舞台愈來愈少，「以前不是演爸爸就是阿公，後來連阿公（角色）都沒有了，對老藝人來說，不是製作單位忘了我們，而是確實沒有我們的舞台。」所以特別感謝有這次演出機會，笑說劇組演員都很好，像霍正奇只要有空檔就會搬椅子請坐，順道按摩一番，對前輩關心備至。

雖然表演舞台較少，但張柏舟沒閒著，不拍戲時，他就當監獄教誨師，一個人開著車穿梭嘉義、雲林、台中、彰化等監獄，輔導受刑人、做公益表演，一點也不嫌累，他說，以前年輕自恃體力好，怎麼操都不怕，50幾歲時，就發現錄影時會頭暈目眩，他驚覺不對勁，做了健康檢查，血壓一量竟快200，才知有高血壓，之後他就非常注重保養，笑說：「年輕拚命賺錢，老了花錢保命」。

張柏舟老當益壯，身手依然矯健，年近80歲的他，除了日常保健、保持心情愉悅，他還和兒子共同創業，在南投草屯開日照中心，照顧行動不便的長者，並提供清潔、陪伴、準備膳食等到府服務，讓家有長者的年輕人可以稍喘口氣、放鬆，他說，估計這兩三年內還要在嘉義或雲林再開一家，雖然自己也是長者，但還有體力時，就希望能多盡一己之力服務。

高血壓 監獄 電影

上一則

才慶祝結婚紀念日 林立洋妻又說願簽字「讓你自由」

下一則

上「浪姐」暴瘦 47歲許茹芸掉到40公斤

延伸閱讀

賈斯康開先例 挑戰三振出局法

賈斯康開先例 挑戰三振出局法
賈斯康挑戰三振出局法 延長累犯刑期不會增加公共安全

賈斯康挑戰三振出局法 延長累犯刑期不會增加公共安全
ICE：被羈押移民婦女仍有權墮胎

ICE：被羈押移民婦女仍有權墮胎
洛杉磯縣 擴大猴痘疫苗接種資格

洛杉磯縣 擴大猴痘疫苗接種資格

熱門新聞

梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
白雲。圖／摘自IG

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

2022-07-16 10:18
邱淑貞（左二）的大女兒沈月（左）與二女兒沈日（右二）是不同類型的美女。圖／摘自IG

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

2022-07-09 15:02

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選