1天2元養生 78歲張柏舟曾當監獄教誨師

張柏舟（右）與黃文星合作「黃金歲月」。（圖：民視提供）

78歲台灣資深演員張柏舟近期加入民視八點檔「黃金歲月」，扮演平日做資源回收、中古買賣的「通伯」，嗓門超大、滿口膨風的爽朗性格背後，卻有一段辛酸往事，出道超過半世紀的他寶刀未老，演起武打戲，動作依然俐落，他透露，平常會吃一些保健食品養生，自豪至今沒老花眼，養生花費「平均一天只要花台幣2塊錢（約0.06美元），身體健康，走路就有風」。

四年前演出八點檔「大時代」後，久未露面的張柏舟現身「黃金歲月」，他自當年華視連續劇「西螺七崁」出道，50年來演過不少電視、電影 作品，但隨著歲月流逝，也感嘆能發揮的舞台愈來愈少，「以前不是演爸爸就是阿公，後來連阿公（角色）都沒有了，對老藝人來說，不是製作單位忘了我們，而是確實沒有我們的舞台。」所以特別感謝有這次演出機會，笑說劇組演員都很好，像霍正奇只要有空檔就會搬椅子請坐，順道按摩一番，對前輩關心備至。

雖然表演舞台較少，但張柏舟沒閒著，不拍戲時，他就當監獄 教誨師，一個人開著車穿梭嘉義、雲林、台中、彰化等監獄，輔導受刑人、做公益表演，一點也不嫌累，他說，以前年輕自恃體力好，怎麼操都不怕，50幾歲時，就發現錄影時會頭暈目眩，他驚覺不對勁，做了健康檢查，血壓一量竟快200，才知有高血壓 ，之後他就非常注重保養，笑說：「年輕拚命賺錢，老了花錢保命」。

張柏舟老當益壯，身手依然矯健，年近80歲的他，除了日常保健、保持心情愉悅，他還和兒子共同創業，在南投草屯開日照中心，照顧行動不便的長者，並提供清潔、陪伴、準備膳食等到府服務，讓家有長者的年輕人可以稍喘口氣、放鬆，他說，估計這兩三年內還要在嘉義或雲林再開一家，雖然自己也是長者，但還有體力時，就希望能多盡一己之力服務。