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杜詩梅嫁花蓮JJ 4年辦婚禮 鍾欣凌主持見新郎秒懂了

記者陳慧貞／即時報導
杜詩梅（左）與老公莊植蘢在自家經營的餐廳補辦婚宴。（取材自臉書）
杜詩梅（左）與老公莊植蘢在自家經營的餐廳補辦婚宴。（取材自臉書）

台灣藝人杜詩梅2018年與小12歲老公莊植蘢結婚，婚後定居花蓮，夫妻兩原本在東大門夜市經營燒烤生意，但受疫情影響，轉戰新店面重新出發，夫妻遲遲未辦的婚禮，也藉由新店開張辦婚宴，希望可以開啟新氣象，並找來好友鍾欣凌主持，現場熱鬧溫馨。

杜詩梅穿著一襲白色蕾絲短裙洋裝，新娘子看來為了自己的婚宴，身形消瘦了一些，另一半「花蓮林俊傑」莊植蘢一頭長髮相當帥氣，她今年4月曾在社群平台秀出婚戒照，發文宣布「即將要有一件大事發生了」，當時還被誤以為是懷孕喜訊，後來才知原來4年前2 人登記結婚時未辦婚宴，今年6 月選在新店開幕時舉辦家宴，延至17日才辦婚宴，現場除了有許多好友遠道而來，還有當地原住民特色烤乳豬，為2人婚宴獻上祝福。

杜詩梅4年前曾懷過雙胞胎，但後來不幸小產，提到接下來的懷孕計畫，她坦言順其自然不強求，現階段還是以新的生意為主。

與新娘子交情超過20年的鍾欣凌擔任婚宴主持，現場炒熱氣氛，她笑言2人從一開始互看不順眼，到現在變成超級好朋友，「我當時覺得，怎麼有個胖胖的女生這麼漂亮，就很嫉妒，沒想到後來變成好朋友，就覺得哇～很開心」，她說，之前就知道好姐妹深耕花蓮，但到現在看到新郎「花蓮林俊傑」莊植蘢，「終於知道她為什麼到花蓮就陷進去了，因為實在太帥了，一定要來給他們，滿滿的祝福」。

鍾欣凌（右起）擔任杜詩梅婚宴主持人。（取材自臉書）
鍾欣凌（右起）擔任杜詩梅婚宴主持人。（取材自臉書）
鍾欣凌（左二）與新郎新娘莊植蘢、杜詩梅開心合照。（取材自臉書）
鍾欣凌（左二）與新郎新娘莊植蘢、杜詩梅開心合照。（取材自臉書）

社群 原住民 疫情

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