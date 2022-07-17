母失智5年 賈永婕怒揭「不孝」家醜真相

賈永婕正和弟弟保衛媽媽的財產。（取材自臉書）

台灣女星賈永婕日前因家務事鬧上新聞版面，意外曝光她的弟弟和舅舅、舅媽對簿公堂，雙方對於賈永婕母親的保險 解約金各執一詞。賈永婕稍早在臉書發聲，坦言媽媽已經失智 ，她和弟弟會盡力保護母親的財產。

賈永婕表示：「媽媽在五年前已失智，經過醫院醫生診斷確認給予失智症證明。」但舅舅和舅媽帶著賈永婕媽媽去保險公司解除七張即將到期的高收益投資 保單。「之後把解約的款項換成美金96萬匯往國外供舅舅個人戶頭購置不動產買房，嚴重侵害我母親的權益。」

「弟弟發現後的第一時間我們就帶著母親去報案，而母親完全不知道名下戶頭幾乎完全清空。」賈永婕姊弟跨海委託美國律師提出訴訟。美國銷售方的房地產經紀公司法務人員，也認定這筆錢的金流來源有嚴重問題，不予成交，但目前還有數百萬現金流向不明。「很遺憾的是我母親失智了，很容易受旁人引導，重複旁人對話，舅舅、舅媽引導母親說出我們不孝對話的錄音。」

賈永婕憤怒說：「一直以來父母親的生活費用、購屋、和弟弟出國的學費都有我大力支應，目前媽媽是由我們姊弟在照顧，並沒有什麼不理會、不孝的狀況。」面對媽媽的狀況，賈永婕不會退讓，和弟弟將持續追究法律責任，她也希望社會大眾還有法律重視失智老人的權益。目前據她所知，媽媽和弟弟並未收到不起訴處分。