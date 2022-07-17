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A-Lin五度唱上小巨蛋 王淨現身 台下驚呼連連

記者梅衍儂／綜合報導
A-Lin以超短髮現身，一開場就又唱又跳20分鐘。（記者吳致碩／攝影）
A-Lin以超短髮現身，一開場就又唱又跳20分鐘。（記者吳致碩／攝影）

台灣女星A-Lin時隔兩年半第5度攻蛋，一連兩天在台北小巨蛋舉辦「A-LINK with PASSENGERS」世界巡迴演唱會，她以金色極短髮現身，除了招牌抒情歌，還變身唱跳歌手，勁歌熱舞20分鐘；更邀來王淨擔任嘉賓，兩人合唱「給我一個理由忘記」掀高潮，兩天演唱會票房粗估台幣4000萬元（約133.6萬美元）。

A-Lin身穿黑羽斗篷登上3層樓高的高空吊台開場，以充滿穿透力的歌聲演唱阿美族母語歌曲「Sololen kako ina」，一脫下斗篷的金色短髮驚豔眾人，配上「蝴蝶馬甲螢光女戰士裝」，背部全露一展性感，帶領38位舞者唱跳「ROMADIW」、「大大的擁抱」、「920」等歌，跳畢後她語帶微喘，興奮不已說：「38歲，肺有一點爛，可以讓我滿足一下當唱跳歌手的感覺。」

A-Lin(右)演唱會邀來王淨擔任嘉賓，兩人合唱「給我一個理由忘記」。（記者吳致...
A-Lin(右)演唱會邀來王淨擔任嘉賓，兩人合唱「給我一個理由忘記」。（記者吳致碩／攝影）

唱完「忘記擁抱」，王淨從升降台現身，台下驚呼連連，A-Lin此時已換成長髮，長短變幻自如，原來短髮是真的，長髮是假的，她和王淨合唱「給我一個理由忘記」，雖是王淨首次唱上台北小巨蛋，但毫不怯場，王淨表示「給我一個理由忘記」是她最愛的歌，「因為朋友常說這首歌應該叫做『給我一個理由王淨（忘記）』。」

兩人透露先前客串影集「比悲傷更悲傷的故事」認識王淨，王淨在休息空檔唱「給我一個理由」還搞笑自封是「小A-Lin」，A-Lin聽了便邀請她「要唱就來我演唱會唱」，王淨還當場加碼清唱「最悲傷的事」，直說緊張得發抖，A-Lin笑虧她：「有時候夢想就是因為厚臉皮會實現。」

相隔兩年半攻蛋，A-Lin這次演唱會下足成本，邀來12位樂手和管絃樂手，5位合音，打造4套舞台造型，兩天號稱耗資6000萬元。同門的柏霖PoLin、徐暐翔、同理，以及鄭心慈、丟丟妹、HUSH都到場觀賞，至於老公和小孩是否有來，唱片公司表示：「家人和兄弟姊妹有來，其他就不回應了。」

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