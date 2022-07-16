我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搜索犬立大功 墨西哥「毒梟中的毒梟」昆特羅落網

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

魏如萱高雄巨蛋嘉賓竟是他 金曲歌王認被逼落男兒淚

記者王郁惠／即時報導
魏如萱23日將於高雄巨蛋舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡演，今搶先曝光嘉賓。（好多音樂提供）
魏如萱23日將於高雄巨蛋舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡演，今搶先曝光嘉賓。（好多音樂提供）

台灣金曲歌后魏如萱（Waa）23日將於高雄巨蛋舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡演，16日搶先自爆邀來金曲歌王林宥嘉擔任嘉賓，已閉關忙練團與彩排的她直言唱歌沒在怕、只怕沒人聽，撒嬌向粉絲喊話：「高雄有點遠但沒有很遠，來不來一句話。」

林宥嘉去年底就曾朝聖魏如萱台北小巨蛋場次演出，2月他作客魏如萱主持的電台直播節目時，坦承被魏如萱逼哭，「很享受、很感動的，我當天真的有流淚！」，魏如萱虧林宥嘉那天一直在等著被Cue上台，林宥嘉也認了：「我那天真的有這個渴望！」讓當時觀看直播的粉絲也嗨翻，敲碗要看「比夢幻還夢幻的組合」，如今也可說是粉絲許願成功。

除了台北小巨蛋場次斥資台幣2千萬元（約66.7萬美元）打造「變形金剛舞台」，將隨魏如萱原汁原味移師高雄，主辦方也公布雄蛋場的福利，服裝全換新、新歌曲目再升級，魏如萱也貼心呼籲粉絲要記得訂住宿，「因為不知道要唱到幾點」；開唱倒數一周，魏如萱突貼出迷因圖，上聯寫著：「算命老師說我今年會墜入愛河。」下聯則回：「嚇得我到現在都不敢去高雄！」之後又爆笑表示：「不要聽算命老師的，要聽魏如萱的！我會唱『奶奶』。」幽默逗樂粉絲。

林宥嘉認被魏如萱感動到哭，期待擦出更多火花。（好多音樂提供）
林宥嘉認被魏如萱感動到哭，期待擦出更多火花。（好多音樂提供）

福利

上一則

温貞菱「倒數回擊」狂練拳 丁寧被當拳靶挨打

延伸閱讀

盧廣仲人肉快遞送餐只為他 下周迎37歲預告「恢單」

盧廣仲人肉快遞送餐只為他 下周迎37歲預告「恢單」
搖滾之父崔健缺席 下一站有了方向

搖滾之父崔健缺席 下一站有了方向
第1人…「中國搖滾之父」崔健封金曲歌王

第1人…「中國搖滾之父」崔健封金曲歌王
台語歌王蕭煌奇憶15歲全盲 絕望怒吼：我明明還看得到

台語歌王蕭煌奇憶15歲全盲 絕望怒吼：我明明還看得到

熱門新聞

梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12
邱淑貞（左二）的大女兒沈月（左）與二女兒沈日（右二）是不同類型的美女。圖／摘自IG

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

2022-07-09 15:02
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
辣目洋子(左)、李宏毅主演的「我叫劉金鳳」遭下架。（取材自微博）

中國電視劇服飾「倭化」遭下架 趙露思新劇也被點名

2022-07-09 20:17

超人氣

更多 >
香港富婆龔如心千億遺產堅持中國總理來管 15年難「解封」

香港富婆龔如心千億遺產堅持中國總理來管 15年難「解封」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
疫情重創商家 全統廣場大洗牌 餐飲業或關門或易主

疫情重創商家 全統廣場大洗牌 餐飲業或關門或易主