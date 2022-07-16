魏如萱高雄巨蛋嘉賓竟是他 金曲歌王認被逼落男兒淚

魏如萱23日將於高雄巨蛋舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡演，今搶先曝光嘉賓。（好多音樂提供）

台灣金曲歌后魏如萱（Waa）23日將於高雄巨蛋舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡演，16日搶先自爆邀來金曲歌王林宥嘉擔任嘉賓，已閉關忙練團與彩排的她直言唱歌沒在怕、只怕沒人聽，撒嬌向粉絲喊話：「高雄有點遠但沒有很遠，來不來一句話。」

林宥嘉去年底就曾朝聖魏如萱台北小巨蛋場次演出，2月他作客魏如萱主持的電台直播節目時，坦承被魏如萱逼哭，「很享受、很感動的，我當天真的有流淚！」，魏如萱虧林宥嘉那天一直在等著被Cue上台，林宥嘉也認了：「我那天真的有這個渴望！」讓當時觀看直播的粉絲也嗨翻，敲碗要看「比夢幻還夢幻的組合」，如今也可說是粉絲許願成功。

除了台北小巨蛋場次斥資台幣2千萬元（約66.7萬美元）打造「變形金剛舞台」，將隨魏如萱原汁原味移師高雄，主辦方也公布雄蛋場的福利 ，服裝全換新、新歌曲目再升級，魏如萱也貼心呼籲粉絲要記得訂住宿，「因為不知道要唱到幾點」；開唱倒數一周，魏如萱突貼出迷因圖，上聯寫著：「算命老師說我今年會墜入愛河。」下聯則回：「嚇得我到現在都不敢去高雄！」之後又爆笑表示：「不要聽算命老師的，要聽魏如萱的！我會唱『奶奶』。」幽默逗樂粉絲。