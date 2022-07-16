温貞菱「倒數回擊」狂練拳 丁寧被當拳靶挨打

温貞菱(左)和丁寧主演的「倒數回擊」日前開鏡，2人戴上拳擊手套比劃。（七十六號原子提供）

台灣女星温貞菱、丁寧主演新片「倒數回擊」日前盛大開鏡，該片聚焦女子拳擊題材，開拍前温貞菱除了練拳外，更增肌減脂來挑整體態，同樣演出拳擊手的丁寧，卻得要練習「如何挨拳」，不過丁寧倒是相當開心，「運動了一輩子，終於遇到一個完全屬於我的角色」。

電影 由「狂徒」洪子烜執導，温貞菱在片中飾演已屆三十的拳擊手，在運動界被視為「大齡」，企圖重啟當年被迫半途而廢的拳擊生涯，因此找上昔日拳擊教練丁寧，這對師徒將要化解舊日心結，重返夢想的拳壇。

温貞菱開拍前已緊鑼密鼓地投入拳擊訓練，還不忘增肌減脂，努力調整拳擊手般體態，她表示：「在拳擊訓練中，與很多基礎訓練都是平常比較不會接觸到的，整個過程像是一個一個關卡慢慢過關的感覺！」雖然新片造型尚未曝光，但開鏡現場她已經迫不及待戴上拳擊手套與丁寧在鏡頭前比劃。

丁寧原本就熱愛運動，也很高興能演出這個角色，「運動對我來講不只是身體的練習，更是心的修煉」。之前也打過幾年拳擊的她開拍前也要練拳，所以得穿戴「拳擊手靶」訓練選手如何出拳打她。

洪子烜表示，除了拳擊題材，吸引他擔任導演 的原因就是温貞菱、丁寧飾演的這兩個角色都各自有不同原因中途放下人生的目標，卻在拳擊之中找回當年的熱情，「曾經被迫暫停追求目標的人，重新追夢的過程，這樣的心境更偉大！」