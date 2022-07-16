宋芸樺紐約拍戲 英語對白流利劇組狂讚

宋芸樺在「我的天堂城市」飾演來美留學的台灣人。（圖：力揚電影、滿滿額娛樂提供）

台灣藝人宋芸樺在新片「我的天堂城市」飾演來美留學的台灣人，靠中英翻譯打工維生，電影 有部分橋段在美國開鏡，宋芸樺用一口流利英語輕鬆應付大量英語對白，甚至與當地美國人順暢對話，劇組大讚：「英語超流利！」

宋芸樺的英文對談獲得工作人員讚賞，她謙虛表示：「一直很希望有機會可以用不同語言來表演，平常都有增進自己的英文能力。」其實，宋芸樺上一次到紐約是十年前，還在讀大一，「當這次知道可以再到紐約拍攝後，就抱著期待的心情。這次拍攝我跟著角色體驗了在布魯克林生活的日子，也到了很多以往來觀光 沒有去過的地方，所以整個拍攝過程，都非常享受開心。」

宋芸樺提到這次演的是翻譯員，需要即時切換大量的中英文，讓她直言壓力不小，「而且有時對手演員會有即興演出，我也要反應很快地立刻做翻譯，非常考驗我的英文程度。」

「我的天堂城市」拍攝期間，劇組除了嚴守配合美國當地的拍攝工時限制，每拍六小時必須暫停，全員用餐、休息，劇組防疫 措施也相當嚴謹，包括PCR陰性才能進組、三天快篩一次，甚至在拍攝現場設置「防疫官」鎮守，確保所有人員的健康安全。電影預計2023年在台上映。