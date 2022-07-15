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宋芸樺紐約拍片英文能力超好 即時翻譯切換自如

記者陳建嘉／即時報導
宋芸樺在「我的天堂城市」飾演赴美留學的台灣人，大秀流利英文。（圖／力揚電影、滿滿額娛樂提供）
宋芸樺在「我的天堂城市」飾演赴美留學的台灣人，大秀流利英文。（圖／力揚電影、滿滿額娛樂提供）

台灣女星宋芸樺在主演新片「我的天堂城市」飾演赴美留學的台灣人，靠中英翻譯打工維生，電影有部分橋段在美國開鏡，宋芸樺用一口流利英語輕鬆應付大量英語對白，甚至與當地美國人順暢對話，劇組大讚：「英語超流利！」

宋芸樺在「我的天堂城市」的英文對談獲得工作人員讚賞，但她謙虛表示：「一直很希望有機會可以用不同語言來表演，平常都有增進自己的英文能力。」其實，宋芸樺上一次去紐約已經是十年前，還在讀大一的時候，「當這次知道可以再到紐約拍攝後，就一直抱著期待的心情。這次拍攝我跟著角色體驗了在布魯克林生活的日子，也到了很多以往來觀光沒有去過的地方，所以整個拍攝過程都非常享受開心！」

宋芸樺也提到因為這次演的是翻譯員，需要即時切換大量的中英文，讓她直言壓力不小，「而且有時候對手演員會有即興的演出，我也要反應很快的立刻做翻譯，蠻考驗我的英文程度的！」

「我的天堂城市」前往美國紐約拍攝，拍攝期間，劇組除了嚴守配合美國當地的拍攝工時限制，每次拍攝6小時必須暫停用餐、休息，劇組防疫措施也是相當嚴謹，包括PCR陰性才能進組、三天快篩一次，甚至在拍攝現場設置「防疫官」鎮守，確保所有人員的健康安全。電影預計2023年在台上映。

「我的天堂城市」開鏡照片。（圖／力揚電影、滿滿額娛樂提供）
「我的天堂城市」開鏡照片。（圖／力揚電影、滿滿額娛樂提供）
「我的天堂城市」宋芸樺(左)、導演俞聖儀出席開鏡。（圖／力揚電影、滿滿額娛樂提供...
「我的天堂城市」宋芸樺(左)、導演俞聖儀出席開鏡。（圖／力揚電影、滿滿額娛樂提供）

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