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周杰倫驚喜出輯 時差影響提早上架

記者王郁惠／綜合報導
周董凌晨0點釋出第二支主打「還在流浪」MV。(取材自YouTube)
周董凌晨0點釋出第二支主打「還在流浪」MV。(取材自YouTube)

華語樂壇天王周杰倫（周董）時隔六年、原定15日凌晨0點才正式推出的新專輯「最偉大的作品」，卻因時間誤差提早三小時上線，所屬杰威爾音樂官宣，「國際平台紐西蘭地區因時間誤差，導致新專輯音檔提前曝光，為保障所有預購數位專輯歌迷的權益，本公司已協調數專平台即刻將所有歌曲上線，歌迷以實際收到數專平台的通知為准，同時欲購買數位專輯的朋友也可直接購買」，幸福來的突然，讓粉絲都嗨翻。

官方YouTube釋出第二波主打「還在流浪」MV，由老搭檔方文山譜詞，回歸周式R&B抒情曲風，MV取景於美國拉斯維加斯，聽歌之餘也讓大家一解因疫情無法出國的鬱悶，MV上線不到1小時，點擊率就破25萬。

歌詞述說對過去美好回憶的念舊與不捨，看似送給情人的情歌，但MV全由他獨挑大梁，不見任何「J女郎」演出，有網友留言：「很遵守防疫規範的MV，不只沒有女人，甚至其他人，讚！」瞬間蓋歪樓，不少粉絲也細數周董婚前MV有女主角、婚後只剩兄弟，結婚後身邊女人的只剩老婆與女兒，直讚他是最佳人夫表率。

新專輯除了收錄先前推出的單曲，還包括一首專輯前導Intro與六首新歌，包括專輯同名首播主打、「倒影」、「還在流浪」，中國曲風的「紅顏如霜」和有童言童語開場的「粉色海洋」和「錯過的煙火」，與先前網傳的歌名完全不同。

周杰倫時隔6年推出新專輯「最偉大的作品」提前3小時數位上架。(取材自Instag...
周杰倫時隔6年推出新專輯「最偉大的作品」提前3小時數位上架。(取材自Instagram)

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