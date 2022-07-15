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朱俐靜癌逝追思會 「超偶幫」慟別泛淚

記者林士傑、黃保慧／綜合報導
艾怡良前來致意。(記者王聰賢／攝影)
艾怡良前來致意。(記者王聰賢／攝影)

積極抗癌的台灣歌手朱俐靜（Miu）病逝震驚各界，家屬日前為她辦追思會，許多圈內好友前往悼念，閨密Lulu黃路梓茵一早9點到場協助家人，她代表家人向媒體跟眾人致謝，並送上由朱俐靜表妹繪製、朱俐靜題字的貼紙，盼大家「永遠記得她在台上唱歌、永遠漂亮的樣子」。

貼紙上的朱俐靜笑臉迎人，特別寫下「謝謝，love you」，現場布置有紫薊花、龍膽花以及白色蘭花，象徵她的堅強力量。貼心、燦笑、開朗是所有友人對她的共同回憶，陳漢典稱她是零負評藝人，從不對外展現倦容、疼痛的那一面；李淳、周定緯、唐從聖、陳勢安對她的陽光能量印象深刻，唐從聖說即便遇到稍微不禮貌的觀眾，她仍是燦笑以對。

「超偶幫」艾成帶著老婆王瞳跟艾怡良、張芸京、楊蒨時、蔡昌憲等人難過送別好友，「超偶」評審的黃國倫之前說想找前三屆冠軍辦線上演唱會，如今天人永隔，張芸京哽咽地說計畫趕不上變化；蔡昌憲眼泛淚光說很想朱俐靜，有「愛要及時」的體悟，艾怡良說跟朱俐靜之間惺惺相惜，慟別「她是我的榜樣」。Bii畢書盡、李玉璽、陳為民、黃韻玲致意之後，難過地不發一語離去。

星座專家唐綺陽是朱俐靜的表姊，唐綺陽透過經紀人表示，日前已經以家屬身分到靈堂上香致意，會用自己的方式追思，也送上花籃，小卡寫著「任務圓滿，力量永存」，希望表妹離苦得樂、力量永存。

曾國城夫婦現身追思會，心疼朱俐靜生前報喜不報憂。(記者李政龍／攝影)
曾國城夫婦現身追思會，心疼朱俐靜生前報喜不報憂。(記者李政龍／攝影)
艾成（左起）、王瞳、楊蒨時、張芸京齊聚悼念朱俐靜。(記者李政龍／攝影)
艾成（左起）、王瞳、楊蒨時、張芸京齊聚悼念朱俐靜。(記者李政龍／攝影)
LuLu黃路梓茵是朱俐靜的閨密，心中最是不捨。(記者王聰賢／攝影)
LuLu黃路梓茵是朱俐靜的閨密，心中最是不捨。(記者王聰賢／攝影)
李李仁（右）、陶晶瑩夫婦前來送別朱俐靜。(記者李政龍／攝影)
李李仁（右）、陶晶瑩夫婦前來送別朱俐靜。(記者李政龍／攝影)

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