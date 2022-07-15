周杰倫新專輯首日進帳7.4億台幣 兒子「臭屁撩妹」成彩蛋

周杰倫釋出第二首主打「還在流浪」MV，化身流浪旅人。（圖：杰威爾提供）

周杰倫 （周董）時隔6年推出新專輯「最偉大的作品」，昨因時差原因提早3小時上架，大中華區首日銷量曝光，大陸數位專輯賣破482萬張、台灣實體專輯賣破19萬張，光是數位音樂的銷售就高達台幣6.4億，實體專輯則賣破1億，在實體專輯與數位音樂消長的當今樂壇，雙雙寫下歷史性新紀錄。

今凌晨0點周董官方YouTube釋出第二支主打「還在流浪」MV，12小時就累積171萬點擊率，R&B的抒情情歌，由老搭檔方文山作詞；新歌靈感是周董某次到外地工作時，偶然發現一個空曠地方有一個舊小鎮，老舊的車站、空曠的車廂、鏽斑的牆等場景，有一種繁榮過後的蕭瑟感，他向方文山口述他親眼所見，方文山以「流浪」為主題，寫出一位在各地流浪的旅人，寫信給心中牽掛的她，方文山說：「寫信在現代幾乎比較少見，但是寫信比較浪漫，所以我用寫信來作為情感上的傳達。」

周杰倫新歌「還在流浪」，由老搭檔方文山寫詞。（圖：杰威爾提供）

MV在美國拉斯維加斯及棚內搭景完成拍攝，拉斯維加斯深夜人潮稀少，閃爍的霓虹燈與內心的寂寥形成反差的美感，讓周董不知不覺就從深夜拍到天色微亮。有粉絲笑虧周董MV是最佳防疫 典範，不僅沒人、也沒有女人，細數周董婚前MV都有J女郎、婚後只剩帶把兄弟，讚他是「人夫表率」；而正宮昆凌於社群 分享截圖MV點擊率118萬的圖，Tag生日是在1月18日的老公寫道「你的數字」，周董也回覆透露「哈，妳最喜歡這首」，展現夫妻放閃日常。

此外，新歌「粉色海洋」開頭出現一段可愛稚氣的童音，說道「Hi～小妞！要上我車嗎？嗯～我很帥喔！準備好了嗎？ 要去兜風嗎？」眼尖的粉絲翻開專輯內頁的工作人員名單，赫然發現這首歌是「O.S. -Romeo」，可愛奶音是來自周杰倫兒子Romeo，也是周董給粉絲的驚喜，昆凌也於社群分享，笑虧「我們臭屁的meo」。