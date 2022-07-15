我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

周杰倫新專輯首日進帳7.4億台幣 兒子「臭屁撩妹」成彩蛋

記者王郁惠／即時報導
周杰倫釋出第二首主打「還在流浪」MV，化身流浪旅人。（圖：杰威爾提供）
周杰倫釋出第二首主打「還在流浪」MV，化身流浪旅人。（圖：杰威爾提供）

周杰倫（周董）時隔6年推出新專輯「最偉大的作品」，昨因時差原因提早3小時上架，大中華區首日銷量曝光，大陸數位專輯賣破482萬張、台灣實體專輯賣破19萬張，光是數位音樂的銷售就高達台幣6.4億，實體專輯則賣破1億，在實體專輯與數位音樂消長的當今樂壇，雙雙寫下歷史性新紀錄。

今凌晨0點周董官方YouTube釋出第二支主打「還在流浪」MV，12小時就累積171萬點擊率，R&B的抒情情歌，由老搭檔方文山作詞；新歌靈感是周董某次到外地工作時，偶然發現一個空曠地方有一個舊小鎮，老舊的車站、空曠的車廂、鏽斑的牆等場景，有一種繁榮過後的蕭瑟感，他向方文山口述他親眼所見，方文山以「流浪」為主題，寫出一位在各地流浪的旅人，寫信給心中牽掛的她，方文山說：「寫信在現代幾乎比較少見，但是寫信比較浪漫，所以我用寫信來作為情感上的傳達。」

周杰倫新歌「還在流浪」，由老搭檔方文山寫詞。（圖：杰威爾提供）
周杰倫新歌「還在流浪」，由老搭檔方文山寫詞。（圖：杰威爾提供）

MV在美國拉斯維加斯及棚內搭景完成拍攝，拉斯維加斯深夜人潮稀少，閃爍的霓虹燈與內心的寂寥形成反差的美感，讓周董不知不覺就從深夜拍到天色微亮。有粉絲笑虧周董MV是最佳防疫典範，不僅沒人、也沒有女人，細數周董婚前MV都有J女郎、婚後只剩帶把兄弟，讚他是「人夫表率」；而正宮昆凌於社群分享截圖MV點擊率118萬的圖，Tag生日是在1月18日的老公寫道「你的數字」，周董也回覆透露「哈，妳最喜歡這首」，展現夫妻放閃日常。

此外，新歌「粉色海洋」開頭出現一段可愛稚氣的童音，說道「Hi～小妞！要上我車嗎？嗯～我很帥喔！準備好了嗎？ 要去兜風嗎？」眼尖的粉絲翻開專輯內頁的工作人員名單，赫然發現這首歌是「O.S. -Romeo」，可愛奶音是來自周杰倫兒子Romeo，也是周董給粉絲的驚喜，昆凌也於社群分享，笑虧「我們臭屁的meo」。

社群 周杰倫 防疫

上一則

Netflix韓劇「非常律師禹英禑」4大看點 揭暴紅秘密

下一則

朱俐靜癌逝追思會 「超偶幫」慟別泛淚

延伸閱讀

周杰倫再釋新歌MV 取景賭城 網歪樓：防疫又人夫表率

周杰倫再釋新歌MV 取景賭城 網歪樓：防疫又人夫表率
周杰倫新歌藝術配魔術 媽媽直誇有創意

周杰倫新歌藝術配魔術 媽媽直誇有創意
「聽媽媽的話」有用 周杰倫曝最美回憶：媽作畫我彈琴

「聽媽媽的話」有用 周杰倫曝最美回憶：媽作畫我彈琴
周杰倫新MV燒45萬美元 上線4天點閱破億

周杰倫新MV燒45萬美元 上線4天點閱破億

熱門新聞

梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
邱淑貞（左二）的大女兒沈月（左）與二女兒沈日（右二）是不同類型的美女。圖／摘自IG

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

2022-07-09 15:02
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
辣目洋子(左)、李宏毅主演的「我叫劉金鳳」遭下架。（取材自微博）

中國電視劇服飾「倭化」遭下架 趙露思新劇也被點名

2022-07-09 20:17
黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決